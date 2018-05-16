По числу экономических преступлений в мире Россия стоит на одной ступеньке с Угандой

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Россия вошла в пятерку стран-лидеров по числу преступлений против бизнеса. По этому показателю Россия сравнялась с Угандой. В 2018 году исследование, в ходе которого было опрошено 2 010 компаний в 54 странах мира, провела компания PricewaterhouseCoopers (PwC).

Под преступлениями авторы обзора понимали действия, которые преступными называли сами компании, а не правоохранительные органы. Эти действия не всегда приводили к уголовным делам. В 2016-2017 году число компаний, которые столкнулись с экономическими преступлениями, в России резко выросло, следует из результатов опроса.

В первой тройке оказались Франция, Кения и ЮАР. Россия вместе с Угандой – на четвертом месте. В предыдущем опросе Россия занимала восьмое место. Как признают авторы исследования, оно может свидетельствовать о росте экономической преступности в России или повышении выявляемости подобных преступлений.

Самый распространенный вид экономических преступлений в России – незаконное присвоение активов. О нем рассказали 53 % респондентов. На втором месте оказались взяточничество и коррупция, которые отметил 41 % опрошенных. На третьем месте – преступления, связанные с закупкой товаров и услуг. О них заявили 35 % участников опроса.

Около 22 % респондентов в России из числа тех, которые столкнулись с экономическими преступлениями, заявили, что понесенный убыток превысил миллион долларов. Для 41 % респондентов сумма убытков оказалась ниже 100 тысяч долларов. Почти половина российских участников исследования заявила, что большая часть мошенников – сотрудники самих компаний. Доля преступников среди руководителей высшего звена в стране за два года, как говорится в обзоре, выросла с 15 до 39 %.

По информации Генпрокуратуры, с 2015 года число экономических преступлений в России снижается. В 2017 году было зафиксировано 112,4 тысячи подобных нарушений, а в 2017 году этот показатель составил 105 тысяч, сообщает телеканал «Дождь».

Предыдущее подобное исследование проводилось в конце 2015 года. Итоги опроса приводит РБК.

Для справки: компания PricewaterhouseCoopers – международная сеть компаний, предлагающих профессиональные услуги в области консалтинга и аудита. Она существует на протяжении более 160 лет и входит в так называемую большую четвёрку аудиторских компаний.