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сегодня, 12:04 1

В благовещенском лагере имени Гагарина появились современные спортивные площадки

В благовещенском лагере имени Гагарина появились современные спортивные площадки

В благовещенском оздоровительном лагере имени Гагарина с 4 июня начинается летний отдых детей. В новом сезоне юных амурчан ожидает много нового. Прежде всего, это современные футбольная, волейбольная и баскетбольная площадки.

Руководитель ОКЦ Надежда Багрова рассказала, что в летом 2018 года в лагере пройдут четыре смены – с 4 июня по 22 августа. В этом году ведется работа по обновлению корпусов: заменены окна на металлопластиковые, заменены двери, частично проведена реконструкция.

«В этом году мы отремонтировали столовую, провели туда отопление, – пояснила Надежда Ивановна. – Кроме того, у нас теперь бассейн работает с подогревом воды. Теперь вода будет необходимой температуры с первой смены».

Также для бассейна установили разделительные дорожки для того, чтобы дети могли не только купаться, но и устраивать соревнования.

Для юных спортсменов оборудовали три спортивные площадки: футбольную, волейбольную и баскетбольную. Футбольная сделана с беговыми дорожками.

«В лагере Гагарина имеются условия не только для спорта, но и для творчества, – добавила Надежда Багрова. – В ходе всех четырех смен различные городские коллективы будут проводить занятия по хореографии, вокалу, актерскому мастерству, рисованию, ДПИ. После смены дети смогут продолжить занятия в этих студиях и кружках».

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#дети #отдых

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Комментарии
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  • Братеев1

    Братеев1
    53 минуты назад

    бассейн грязный как всегда-вчера только видел

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