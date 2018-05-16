Свободный ощущает нехватку кадров

О нехватке рабочих рук в Свободном говорили на планерном совещании под руководством Юрия Романова. В городе нужны техники, инженеры, рабочие, юристы и служащие.

В компании «Стройсервис» не хватает специалистов по подготовке различного рода технической документации в самые кратчайшие сроки. Такого же рода проблема существует и в других структурных подразделениях мэрии и подведомственных ей казенных учреждениях, сообщает пресс-служба администрации Свободного.

Директору «Стройсервиса» Георгию Бондареву не хватает и рабочих рук. Задач в связи с реализаций мероприятий в рамках плана социально-экономического развития города существенно прибавилось, а штат организации недоукомплектован. Есть острая необходимость в инженерах-строителях, юристе, специалисте по муниципальному заказу.

Также острая нехватка кадров наблюдается на предприятии «Дорожник», где нужны инженер по охране труда и технике безопасности, гражданской обороне и чрезвычайных ситуаций, токарь и водитель. А в управление по содержанию и обслуживанию административных зданий и сооружений администрации города Свободного требуется главный бухгалтер.