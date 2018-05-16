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сегодня, 12:01 5

Свободный ощущает нехватку кадров

Свободный ощущает нехватку кадров

О нехватке рабочих рук в Свободном говорили на планерном совещании под руководством Юрия Романова. В городе нужны техники, инженеры, рабочие, юристы и служащие.

В компании «Стройсервис» не хватает специалистов по подготовке различного рода технической документации в самые кратчайшие сроки. Такого же рода проблема существует и в других структурных подразделениях мэрии и подведомственных ей казенных учреждениях, сообщает пресс-служба администрации Свободного.

Директору «Стройсервиса» Георгию Бондареву не хватает и рабочих рук. Задач в связи с реализаций мероприятий в рамках плана социально-экономического развития города существенно прибавилось, а штат организации недоукомплектован. Есть острая необходимость в инженерах-строителях, юристе, специалисте по муниципальному заказу.

Также острая нехватка кадров наблюдается на предприятии «Дорожник», где нужны инженер по охране труда и технике безопасности, гражданской обороне и чрезвычайных ситуаций, токарь и водитель. А в управление по содержанию и обслуживанию административных зданий и сооружений администрации города Свободного требуется главный бухгалтер.

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#производство #работа #Свободный

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Комментарии
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  • ООШШ

    ООШШ
    1 час назад

    Если бы платили как в Москве и даже больше,чтоб привлечь и без задержек,люди бы нашлись,какие здесь условия проживания и какие в Москве,умные люди,лучше в Москву уедут.

  • Сосед1

    Сосед1
    1 час назад

    Нормальные специалисты на той зарплате долго не задержутся, если вообще прийдут

  • stepan28rus

    stepan28rus
    32 минуты назад

    А экономисты уже не нужны?

  • heoru

    heoru
    24 минуты назад

    Бред какой то пишут, давай зарплату достойную и спецов куча набежит, статья не очем просто пук в воздух.

  • NikaK

    NikaK
    21 минута назад

    Платят копейки, так еще и з/плату задерживают. Ни один нормальный специалист в эти организации работать не пойдет.

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