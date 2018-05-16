В Якутии возобновили поиски фрагментов ракеты-носителя, запущенной с Восточного

Фото: minpriroda.sakha.gov.ru

В Якутии возобновили работы по поиску фрагментов ракеты-носителя «Союз–2», которая была запущена с космодрома Восточный. К поиску приступили 15 мая. Работы продлятся до конца месяца.

Искать части ракеты-носителя «Союз–2» собираются в двух районах – Вилюйском и Алданском.

Поисками будут заниматься представители ФГУП «ЦЭНКИ», института водных и экологических проблем СО РАН из Барнаула, военно-космической академии имени А.Ф. Можайского. А также несколько служб Якутии: представители министерства охраны природы, главного контрольного управления, «Служба спасения РС(Я)» и Якутская база авиационной охраны лесов.

Сотрудники республиканского министерства охраны природы проведут экологические обследования с отбором проб природных сред в местах обнаружения фрагментов отделяющихся частей ракеты-носителя «Союз-2».

Согласно плану, поисковые работы в двух районах республики пройдут с 15 по 31 мая, сообщает минприроды Якутии. Фрагменты какого ракетоносителя собираются искать, не уточняется. Однако ранее была информация, что в регионе были остановлены работы по поиску ракеты стартовавшей с космодрома Восточный 28 ноября 2017 года.

Как сообщало Амур.инфо, с амурского космодрома было произведено уже три запуска: в 2016, в 2017 и 2018 годах.