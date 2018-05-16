Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2018, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
16мая
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 11:30 2

В Якутии возобновили поиски фрагментов ракеты-носителя, запущенной с Восточного

В Якутии возобновили поиски фрагментов ракеты-носителя, запущенной с Восточного
Фото: minpriroda.sakha.gov.ru

В Якутии возобновили работы по поиску фрагментов ракеты-носителя «Союз–2», которая была запущена с космодрома Восточный. К поиску приступили 15 мая. Работы продлятся до конца месяца.

Искать части ракеты-носителя «Союз–2» собираются в двух районах – Вилюйском и Алданском.

Поисками будут заниматься представители ФГУП «ЦЭНКИ», института водных и экологических проблем СО РАН из Барнаула, военно-космической академии имени А.Ф. Можайского. А также несколько служб Якутии: представители министерства охраны природы, главного контрольного управления, «Служба спасения РС(Я)» и Якутская база авиационной охраны лесов.

Сотрудники республиканского министерства охраны природы проведут экологические обследования с отбором проб природных сред в местах обнаружения фрагментов отделяющихся частей ракеты-носителя «Союз-2».

Согласно плану, поисковые работы в двух районах республики пройдут с 15 по 31 мая, сообщает минприроды Якутии. Фрагменты какого ракетоносителя собираются искать, не уточняется. Однако ранее была информация, что в регионе были остановлены работы по поиску ракеты стартовавшей с космодрома Восточный 28 ноября 2017 года.

Как сообщало Амур.инфо, с амурского космодрома было произведено уже три запуска: в 2016, в 2017 и 2018 годах.

Просмотров всего: 396

#космодром

распечатать


Общество 1

После проверок Счетной палатой было возбуждено 8 уголовных дел при строительстве Восточного
Общество

На Восточном началось годовое техническое обслуживание
Эксклюзив 6

Константин Чмаров покинул пост директора филиала госкорпорации «Роскосмос» на Восточном
Общество

Производитель спутников: пуски с Восточного пройдут по графику
Комментарии
Показать все (1) Обсудить на форуме
  • ООШШ

    ООШШ
    1 час назад

    Думаю не найдут,ее уже на металл сдали.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь