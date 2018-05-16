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сегодня, 11:04 4

Амур.инфо вновь заняло первое место в рейтинге цитируемости амурских СМИ

Амур.инфо вновь заняло первое место в рейтинге цитируемости амурских СМИ

По итогам первого квартала 2018 года ИА «Амур.инфо» оказалось самым цитируемым СМИ Амурской области. Лидирующую позицию в этом рейтинге информагентство занимает регулярно, в том числе по общим итогам минувшего года. Рейтинг построен на основе базы СМИ системы «Медиалогия», включающей порядка 44 500 наиболее влиятельных источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, интернет-СМИ.

При подсчете рейтингов не учитывались новостные агрегаторы, а также взаимная перекрестная цитируемость, если она масштабна и носит регулярный характер.

Основой для построения рейтинга стал индекс цитируемости (ИЦ). Это показатель качества распространения контента СМИ. Индекс учитывает количество ссылок на источник информации в других СМИ и влиятельность источника, опубликовавшего ссылку. Также в расчет идет социальная влиятельность СМИ (количество likes и shares материалов СМИ в соцсетях).

ИЦ рассчитывается на базе математико-лингвистического анализа текстов 43 400 открытых источников СМИ и 800 миллионов аккаунтов в соцсетях. Во избежание самоцитирования из анализа исключены ссылки на СМИ, входящие в один медиахолдинг, также объединенные единым брендом и редакцией. Не учитываются показатели посещаемости, тиража или аудитории.

Индекс цитируемости Амур.инфо с 1 января по 31 марта 2018 года составил 38,27. На втором месте идет газета «Амурская правда» с индексом цитируемости 25,20. Третья строчка у газеты «Зейский вестник» с индексом 15,39.

В первом квартале 2017 года Амур.инфо также заняло первое место рейтинга. На второй строчке тогда, как и сейчас, была «Амурская правда», на третьей газета – «БАМ».

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#СМИ

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Комментарии
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  • Страйкер

    Страйкер
    1 час назад

    благодаря вам мы теперь знаем где кто и как убит, где сняли кота с дерева или сбили собаку. Все реально нужное полезное и познавательное. Огромное вам спасибо за ваш нелегкий труд!

  • Игорь Николаевич Павлов

    Игорь Николаевич Павлов
    1 час назад

    Чот колумнисты пропали совсем

  • ООШШ

    ООШШ
    50 минут назад

    Мне очень нравятся публикации Амур. инфо,на любой вкус,а другие СМИ я не читаю,и не знаю об них ничего,всё,что нужно,можно здесь прочитать,и главное оперативно.Дальнейшего процветания!

  • Братеев1

    Братеев1
    50 минут назад

    вы бы ещё популярнее стали если б ушли от губернаторской цензуры

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