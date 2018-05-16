Амур.инфо вновь заняло первое место в рейтинге цитируемости амурских СМИ

При подсчете рейтингов не учитывались новостные агрегаторы, а также взаимная перекрестная цитируемость, если она масштабна и носит регулярный характер.

Основой для построения рейтинга стал индекс цитируемости (ИЦ). Это показатель качества распространения контента СМИ. Индекс учитывает количество ссылок на источник информации в других СМИ и влиятельность источника, опубликовавшего ссылку. Также в расчет идет социальная влиятельность СМИ (количество likes и shares материалов СМИ в соцсетях).

ИЦ рассчитывается на базе математико-лингвистического анализа текстов 43 400 открытых источников СМИ и 800 миллионов аккаунтов в соцсетях. Во избежание самоцитирования из анализа исключены ссылки на СМИ, входящие в один медиахолдинг, также объединенные единым брендом и редакцией. Не учитываются показатели посещаемости, тиража или аудитории.

Индекс цитируемости Амур.инфо с 1 января по 31 марта 2018 года составил 38,27. На втором месте идет газета «Амурская правда» с индексом цитируемости 25,20. Третья строчка у газеты «Зейский вестник» с индексом 15,39.

В первом квартале 2017 года Амур.инфо также заняло первое место рейтинга. На второй строчке тогда, как и сейчас, была «Амурская правда», на третьей газета – «БАМ».