В деле об убийстве Андрея Новокрещенова до сих пор нет подозреваемых

Район Мокрой Пади в восьми километрах от поселка Новобурейский – вероятно, здесь неизвестные бросили окровавленное тело главы поселка. Андрей Новокрещенов не вернулся домой 2 ноября 2017 года. Предположительно, его похитили возле его гаража. Спустя день, среди сопок, спасатели и кинологи обнаружили сожженный автомобиль главы. Близкий друг покойного, Евгений, вместе с другими одноклассниками, тогда сам принимал участие в поисках.

«Отсюда пошли следы кровавые вдоль трассы, – вспоминает Евгений. – И они были такие петляющие.Ощущение, что он был еще живой: встал и пошел. Дальше следы оборвались. И куда-то его увезли в неизвестном направлении».

Увезли его еще за 15 километров – на проселочную дорогу, которая тянется от трассы в лес. По ней ходят только охотники и пчеловоды – на обычной машине не проехать. Здесь правоохранители нашли новые улики и яму в человеческий рост. В ней неизвестные, вероятно, хотели похоронить Андрея Новокрещенова. На дороге были найдены следы крови.

С противоположной стороны дороги нашли две лопаты. Поиски без объяснения причины спасатели прекратили 7 ноября. На следующий день администрация поселка подтвердила – глава мертв. Его тело обнаружили у реки Дея.

Андрей Новокрещенов родился и вырос в поселке Бурея. На момент гибели ему было 39 лет. В 2012 году он занял кресло депутата районного Совета. С 2001 года работал индивидуальным предпринимателем. В поселке говорят, он имел отношение к ритуальному магазину, сдавал в аренду помещения. Крупный бизнес в поселке, по одной из версий, и стал причиной убийства.

«Да, видать, из-за денег. Много под себя начал подминать», – считает житель Новобурейского Юрий. По другой версии, причиной убийства стал семейный конфликт.

По мнению некоторых жителей поселка, Андрей Новокрещенов хорошо справлялся с обязанностями главы. Его убийство стало для многих ударом.

«Кто говорит, что наркоман был. Кто говорит, что много магазинов было – убили. Кто говорит, что из-за женщин. Тут, кто что говорит. Но я не верю, конечно. Я верю, что он, вообще-то, хороший был человек. Жалко, конечно, он учился с моими внуками», – рассказала жительница поселка Раиса Зайцева.

«Хорошим он был. Остановки нам поделал. Даже урны поставил. Поселок преобразился. Но мало успел. Все были в шоке, переживали – как это так?» – присоединилась ее землячка Татьяна Воронова.

Полгода назад было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Областное следственное управление вот уже полгода расследует преступление, специалисты проводят необходимые экспертизы. Подозреваемых в убийстве Андрея Новокрещенова до сих пор нет.