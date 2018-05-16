Осужденные Приамурья писали фронтовые письма солдатам Великой Отечественной войны

Фото: пресс-служба амурского УФСИН

Осужденные в исправительных учреждениях Амурской области приняли участие в акции «Письма в прошлое». Вместе с педагогами они написали письма, адресованные воображаемым солдатам, которые воевали на фронтах Великой Отечественной войны.

Акция охватила осужденных до 30 лет, которые, будучи на свободе, не успели окончить школу и теперь получают образование в исправительном учреждении.

Для начала учителя зачитали отрывки настоящих писем, написанных в годы войны. Все это происходило под мелодию песни «Фронтовые письма». Воспоминания ветеранов о счастливых днях встреч с родными и близкими, о тяготах войны до глубины души тронули всех присутствующих, сообщает пресс-служба амурского УФСИН.

После этого педагоги предложили учащимся представить, что они пишут письмо на войну из нынешней мирной жизни. Оно могло быть адресовано неизвестному солдату, деду или другому родственнику, воевавшему в то время. Послания писали именно в виде фронтовых писем – на бумаге в виде треугольника.

Лучшие отрывки из писем затем зачитали вслух. Амурское УФСИН опубликовала несколько цитат: «Дорогой мой сверстник! Пишу тебе письмо из будущего двадцать первого века. Хочу поблагодарить тебя за мирную и спокойную жизнь, за то, что ты спас нас от фашистских захватчиков и за то, что остался жив в той войне, где царила беспощадная жестокость и несправедливость. Спасибо тебе за победу!», «Дорогой мой друг! Ваша смелость, храбрость и отвага подарили нам этот яркий и радостный день – День Победы! Спасибо Вам за то, что уберегли Мир от фашизма! Вечная Вам благодарность!».

Участие в мероприятии приняли около 30 человек. Все они учащиеся филиала школы ИК № 3 в Среднебелой. Лучшие письма опубликуют в школьном сборнике «Письма в прошлое». В дальнейшем этот сборник педагоги будут использовать в воспитательной работе с учащимися, сообщили в амурском УФСИН.

Воспитательная работа с осужденными к лишению свободы направлена на их исправление, формирование у осужденных уважительного отношения к человеку, обществу, труду, нормам, правилам и традициям человеческого общежития, на повышение их образовательного и культурного уровня, говорится на сайте ведомства.