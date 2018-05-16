Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2018, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
16мая
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 10:55 1

Осужденные Приамурья писали фронтовые письма солдатам Великой Отечественной войны

Осужденные Приамурья писали фронтовые письма солдатам Великой Отечественной войны
Фото: пресс-служба амурского УФСИН

Осужденные в исправительных учреждениях Амурской области приняли участие в акции «Письма в прошлое». Вместе с педагогами они написали письма, адресованные воображаемым солдатам, которые воевали на фронтах Великой Отечественной войны.

Акция охватила осужденных до 30 лет, которые, будучи на свободе, не успели окончить школу и теперь получают образование в исправительном учреждении.

Для начала учителя зачитали отрывки настоящих писем, написанных в годы войны. Все это происходило под мелодию песни «Фронтовые письма». Воспоминания ветеранов о счастливых днях встреч с родными и близкими, о тяготах войны до глубины души тронули всех присутствующих, сообщает пресс-служба амурского УФСИН.

После этого педагоги предложили учащимся представить, что они пишут письмо на войну из нынешней мирной жизни. Оно могло быть адресовано неизвестному солдату, деду или другому родственнику, воевавшему в то время. Послания писали именно в виде фронтовых писем – на бумаге в виде треугольника.

Лучшие отрывки из писем затем зачитали вслух. Амурское УФСИН опубликовала несколько цитат: «Дорогой мой сверстник! Пишу тебе письмо из будущего двадцать первого века. Хочу поблагодарить тебя за мирную и спокойную жизнь, за то, что ты спас нас от фашистских захватчиков и за то, что остался жив в той войне, где царила беспощадная жестокость и несправедливость. Спасибо тебе за победу!», «Дорогой мой друг! Ваша смелость, храбрость и отвага подарили нам этот яркий и радостный день – День Победы! Спасибо Вам за то, что уберегли Мир от фашизма! Вечная Вам благодарность!».

Участие в мероприятии приняли около 30 человек. Все они учащиеся филиала школы ИК № 3 в Среднебелой. Лучшие письма опубликуют в школьном сборнике «Письма в прошлое». В дальнейшем этот сборник педагоги будут использовать в воспитательной работе с учащимися, сообщили в амурском УФСИН.

Воспитательная работа с осужденными к лишению свободы направлена на их исправление, формирование у осужденных уважительного отношения к человеку, обществу, труду, нормам, правилам и традициям человеческого общежития, на повышение их образовательного и культурного уровня, говорится на сайте ведомства.

Просмотров всего: 653

#жизнь #история #память

распечатать


Общество 1

В Приамурье 10 социальных проектов получат субсидии из областного бюджета

сегодня, 12:20
Общество 1

Рядом с Благовещенском открыли «Партизанскую деревню»
Общество 1

В Приамурье ищут родных солдата, погибшего в Воронежской области в 1942 году
Общество 2

В благовещенском ЗАГСе чествовали тысячного ребенка (фото)
Комментарии
Показать все (1) Обсудить на форуме
  • Н.В.

    Н.В.
    1 час назад

    Улыбнуло , 30-летних перевоспитать..Успехов педагогам.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь