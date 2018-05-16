Рядом с Благовещенском открыли «Партизанскую деревню»
На полигоне Дальневосточного высшего общевойскового командного училища, рядом с Благовещенском, открыли «Партизанскую деревню». Это военно-исторический комплекс, созданный по образу аналогичного «поселения» в парке «Патриот», находящегося в Подмосковье.
Комплекс представляет собой собирательный образ партизанских деревень времен Великой Отечественной войны. Его проектированием и созданием занимались курсанты военно-исторического общества ДВОКУ.
Для удобства посетителей объекты выстроены в виде блиндажей, но убранство и утварь внутри них – воссозданы по фотографиям и воспоминаниям участников партизанского движения. В «Партизанской деревне» есть «штабной блиндаж», «Ленинская комната», «баня», спальные блиндажи и другие сооружения, позволяющие ощутить жизнь и быт партизанских отрядов военного времени, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.
Одними из первых посетителей стали участники и гости всероссийских конкурсов «Танковый биатлон» и «Суворовский натиск», которые стартовали на полигоне ДВОКУ.
В будущем посещение комплекса планируется проводить в составе организованных групп в ходе военно-патриотических мероприятий.
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