В Приамурье ищут родных солдата, погибшего в Воронежской области в 1942 году

Фото: «Патриот»

В редакцию ИА «Амур.инфо» обратился председатель воронежской областной общественной организации ветеранов боевых действий «Патриот» Андрей Скалевой. Мужчина рассказал, что организация ищет родных солдата, который погиб в Воронежской области в 1942 году. Это факт был установлен несколько лет назад.

В июле 2015 года во время проведения «Вахты Памяти» на территории Семилукского района Воронежской области поисковики Воронежской и Саратовской областей обнаружили памятный знак – камень. Это открытие было сделано в небольшом лесочке, находящемся неподалеку от села Федоровка. Этот знак обозначает место гибели лейтенанта РККА Ковальчука М. В.1920 года рождения, уроженца Амурской области.

«К сожалению, нам не удалось найти родных героя. Весной этого года история получила продолжение. В апреле проводилась очередная "Вахта Памяти", в которой приняли участие воронежские поисковики из ПО "Патриот" (командир Сапельников Олег Анатольевич) и сводного отряда поисковиков Владимирской области (руководитель Бунаев Михаил Николаевич).

Примерно в 500 метрах от памятного знака были обнаружены останки военнослужащего РККА (останки в ПО "Патриот"). Вместе с останками обнаружена капсула смертного медальона. Она сейчас находится у владимирских поисковиков. Вкладыш от влаги спрессовался. Для его извлечения, капсулу распилили. На одной из частей прилипла часть вкладыша, на которой глазом читается "Ковальчук". Остальную часть вкладыша, скорее всего, развернуть и прочесть не получится...» – пишет Андрей Скалевой.

Он отмечает, что по зубам красноармейца можно судить о том, что его возраст – 20-25 лет. В архивах ОБД есть два донесения на Ковальчука М.В., уроженца Амурской области. Возможно, это останки Ковальчука М.В.

«Если найти тех людей, кто установил памятный знак, скорее всего, можно узнать о судьбе героя», – пишет Андрей Александрович.

Связаться с воронежской областной общественной организацией ветеранов боевых действий «Патриот» можно по телефону 8 (920) 418-31-43.