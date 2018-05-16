В Амурской области вводят объединенную квитанцию за электроэнергию и тепло

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С 1 июля 2018 года амурчане будут получать платежные документы на оплату тепловой и электрической энергии в одной квитанции. Новый вид платёжки вводится на территориях, обслуживаемых АО «ДГК» – в поселке Прогресс и части Благовещенска.

В общем документе объединят расчеты за услуги крупнейшего производителя и поставщика тепла и горячей воды АО «ДГК» и гарантирующего поставщика электроэнергии ПАО «ДЭК». Обе компании входят в группу РусГидро. Расчет услуг по предоставлению электрической и тепловой энергии для населения будет осуществлять ПАО «ДЭК», предъявляя их к оплате в интересах обеих компаний.

Новые счета на оплату получат те потребители, которые в настоящее время получают их от филиала АО «ДГК» «Амурская генерация». Таких абонентов-физических лиц в Благовещенске порядка 10 тысяч, в Прогрессе – более 5 тысяч.

Передавать показания приборов учета все клиенты, получающие единый платежный документ, смогут на сайте ПАО «ДЭК» без регистрации или, зарегистрировавшись в системе «Личный кабинет клиента АО «ДГК».

«Мы нацелены организовать процесс так, чтобы потребители услуг тратили на решение вопросов ЖКХ минимум времени и при этом чувствовали себя комфортно. Так, предусмотрено вести расчет в режиме одного окна – теперь клиенту достаточно обратиться в офис ПАО «ДЭК», чтобы получить всю информацию о своем лицевом счете, передать показания, подать заявку на установку, замену или проверку прибора учета, получить необходимые справки», – отмечает исполнительный директор ПАО «ДЭК» Виктор Милуш.

Расчет всех услуг, включенных в единый платёжный документ, будут вести сотрудники Дальневосточной энергетической компании, поэтому консультации по всем вопросам, связанным с начислениями как за горячую воду (подогрев), так за тепло и электроснабжение, абоненты АО «ДГК» теперь смогут получать в офисах ПАО «ДЭК», сообщает пресс-служба филиала «Амурская генерация» АО «ДГК».