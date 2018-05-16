Для Амур.инфо провели экскурсию по специализированной пожарной части Благовещенска

Могут ли пожарные приехать на вызов без воды? От чего людям кажется, что пожарные слишком долго едут и долго собираются тушить пламя? Почему в машине всего один шланг и чем огнеборцы занимаются во время суточного дежурства? Об этом рассказали корреспонденту ИА «Амур.инфо» в специализированной пожарной части Благовещенска.

Главная задача работников специализированной пожарной части заключается в тушении пожаров в населенных пунктах. О жизни пожарной части рассказали старший инструктор газодымозащитной службы специальной пожарно-спасательной части ФГКУ «СПСЧ ФПС по Амурской области» Антон Камынин и руководитель пресс-службы ГУ МЧС России по Амурской области Денис Долинин.

Дежурные сутки

Распорядок дня в пожарной части отлажен настолько, что его по предсказуемости можно сравнить разве что с восходом и закатом солнца. Ведь солнце не может не взойти утром и не скрыться за горизонтом вечером? Вот и у пожарных не бывает так, чтобы сбился четко отлаженный режим.

Дежурные сутки начинаются в 8:00 с развода пожарных дежурных караулов. Его проводит начальник части. На разводе проверяются знания функциональных обязанностей, охраны труда, документы и боевая одежда, доводятся номера боевых расчетов – сообщают, на какой технике работает расчет, назначаются дневальные и дежурные во внутреннем наряде.

Те расчеты, чей дозор окончен, сдают технику и оборудование той смене, которая заступает на дежурство. В 8:30 развод заканчивается.

До обеда проводятся практические занятия. Начальник караула – это офицер, который постоянно находится в карауле, руководит тушением пожара и является главным лицом части, – проводит занятия по тушению пожаров. Их темой может быть тушение пожара в условиях сильного ветра, в условиях недостатка воды, особенности тушения на различных объектах и производственных предприятях или практические занятия по подаче ствола на 30 метров с помощью автолестницы. По итогам этих занятий начальник выставляет оценки пожарным.

Обедают пожарные в своей части. Для этого здесь оборудована столовая, которая выглядит, как уютная кухня. Мужчины готовят сами и, как говорят, в это время здесь распространяются волнующе вкусные запахи.

После обеда проводятся занятия в комнате, которая называется учебный класс. Здесь есть парты, стол для преподавателя и расписание занятий. Но учеба не ограничивается классом. Время от времени пожарные выезжают в город. За каждой пожарной частью закреплен свой район выезда. Пожарные посещают места с массовым пребыванием людей – больницы, торговые центры – оценивают состояние входов и выходов, систему водоснабжения и другое, чтобы на момент прибытия на реальное ЧС личный состав караула точно знал, где что находится и кто за что отвечает. Занятия ведутся постоянно, пожарные непрерывно находятся в тонусе. Расслабляться им некогда.

После ужина пожарные занимаются самоподготовкой, читают. В 22:00 – отбой, а подъем уже в 6:00. Но поспать удается далеко не всегда – пожарные находятся в наряде или выезжают на пожары. Заступая на дежурство, каждый полностью готов: психологически, физически, морально. Никто не знает, что может случиться, но все до единого твердо знают – спасти другого человека нужно даже ценой собственной жизни.

Тревожный звонок

Единственная девушка в коллективе выполняет ответственную работу: принимает вызов и отправляет расчеты на тушение. В кабинете у нее телефоны и карты города, а также множество папок с документацией по объектам – среди них детские садики, больницы, школы, торговые центры. В каждой папке содержатся чертежи, планы эвакуации, перечень ответственных лиц и так далее.

С момента сообщения о пожаре до выезда должно пройти не более минуты. Деятельность пожарных регламентируется федеральным законом № 123. По техрегламенту пожарные части распределены равномерно по городу. А время следования не должно превышать 10 минут в городской местности и 20 минут в сельской местности.

Собраться за 17 секунд

После того как поступил сигнал о возгорании, в здании включается сирена. Порядок действий отработан до автоматизма, и каждый пожарный точно знает, что он делает. Независимо от того, что в этот момент делал пожарный на дежурстве, – занимался, читал, ел или спал, – он бросает все и бежит.

Через 35 секунд после тревоги ворота пожарной части закроются за автомобилем, который мчится на пожар. Норматив на надевание боевой одежды – 17 секунд. Казалось бы, это за пределами человеческих возможностей! Но у пожарных все рассчитано до малейших деталей. Вот и одежда не просто лежит, как может показаться, а свернута в соответствии с регламентом. Сначала огнеборец запрыгивает в сапоги и сразу заправленные в них штаны, затем ловким движением через голову набрасывает на себя куртку, хватает шлем и перчатки и тут же запрыгивает в машину.

Почему людям кажется, что пожарная машина приехала и не тушит или ехала очень долго? «Ощущение времени у человека при стрессовой ситуации очень сильно отличается от состояния покоя. Людям кажется, что пожарные ехали 30 минут. Но если посмотреть на записи в дежурной части, то выяснится, что от момента сообщения о пожаре до приезда прошло всего 6 минут», – объясняет Денис Долинин.

Все оборудование по порядку разложено в отсеках пожарной машины. Действия отработаны до автоматизма: выбежали из машины, распахнули отсеки, достали оборудование и приступили к работе.

Рукава и шланги

На 90 % пожаров выезжает автоцистерна. Это автомобиль, построенный на базе КамАЗа, оснащенный всем необходимым оборудованием. С собой он везет 3,2 кубических метра воды. «Машина даже не стоит без воды. Вернулись с тушения, слили всю воду, сразу же заехали на гидрант, заправились водой и только тогда возвращаются в часть, – подчеркивает Антон Камынин. – Поэтому, когда обыватели говорят о том, что пожарные якобы приехали без воды, это неправда – этого просто не может быть».

То, что обычные люди называют шлангом, на самом деле называется пожарный рукав. Они делятся на два вида: напорные и всасывающие. С помощью напорных подается вода. Всасывающие – те, что применяются для установки пожарных цистерн на водоемах.

Напорные рукава делятся на три вида и отличаются диаметром: 51, 66 и 77 миллиметров. Ствол с наименьшей подачей воды называется УРСК50/8, между собой пожарные называют его «ствол Б». Это ствол с наименьшей подачей воды. Ствол с наибольшей подачей воды называется «ствол А», здесь расход больше – всего за секунду он выбрасывает до 15 литров воды.

Пожарные рукава соединяются с помощью переходных головок и подключается к магистральной линии и к насосу, регулирующему давление. Рабочее давление составляет около 6 мегапаскалей, его можно повысить примерно до 13 мегапаскалей. Но это предельная нагрузка – рукав может не выдержать и лопнуть.

Пожарный рукав 51 миллиметр с водой весит около 40 килограммов, вес рукава на 77 миллиметров – уже около 90 килограммов. Во время подъема на высоту рукав необходимо фиксировать, чтобы он не упал и не увлек с собой пожарного.

«В оборудовании есть шланг, и это единственный шланг в пожарной охране – гофрированный шланг для пенообразования. Все остальное – пожарные рукава», – обращает внимание Антон Камынин.

Пожарная машина оснащена водой и 200 литрами пенообразователя. Смешиваясь, они образуют раствор. На каждые 6 литров раствора тратится по 0,36 литра пенообразователя и 5,64 литра воды. Получается воздушно-механическая пена, которая покрывает горючий материал и прекращает доступ кислорода.

Использовать эту пену при тушении зданий нельзя. «Основной компонент пены – это щелочь. Если ее на что-то поместить, она разъест все. Хотя руками ее потрогать можно и ничего не будет. Потом помыть – руки получатся очень чистые и шелковистые. А если в квартире налить пены, то все разъест, и спустя некоторое время коррозия нарушит целостность элементов строительных конструкций», – объясняет Антон.

В автоцистерне, как говорилось выше, 3,2 куба воды. Максимальная производительность одного ствола УРСК 50/8 составляет 8 литров в секунду. Таким образом, одного ствола хватит примерно на 12 минут работы машины. Но для успешного тушения пожара один ствол нужно подавать в очаг возгорания, а другой – на защиту помещения. Поэтому с помощью двух стволов емкость автоцистерны опустеет через 6 минут работы. «Святая обязанность второго отделения – как можно быстрее найти пожарный гидрант, установиться на водоисточник и подать воду к месту пожара», – говорит Антон Камынин.

Если кажется, что пожарный ничего не делает…

«Иногда приходится слышать: "Пожарные приехали и не тушат, наверное, приехали без воды", – подключается к разговору Денис Долинин. – Бывает такое, что второе отделение подтягивает магистральную линию, а в первом отделении вода уже закончилась. Через минуту подали воду. Но людям кажется, что автоцистерна приехала на пожар без воды, пожарные ничего не делают».

Со стороны может показаться, что начальник караула ничего не делает – он не бросается в огонь, не бегает и не кричит. Дело в том, что его основная задача заключается в том, чтобы за секунды оценить ситуацию: увидеть распространение огня, прикинуть, где могут быть люди, выбрать решающее направление работы, дать задачи всему личному составу и технике, доложить диспетчеру гарнизона о вызове дополнительных сил. «Его основная обязанность – руководить процессом тушения. Он может ходить, смотреть, думать – а люди считают, что он ничего не делает», – объясняет Денис.

То же и водитель пожарной автоцистерны. Отвлекся, техника дала сбой, и «тушилы» остались без воды в огне – произойдет трагедия, поэтому в его должностной инструкции прописано: стоять возле насоса, отходить нельзя. Водитель во время тушения отвечает за подачу воды, регулирует давление.

Какими бывают пожарные машины

Пожарные автомобили делятся на две больших группы: основные (автоцистерна) и специальные. Автомобиль, предназначенный для выполнения специальных работ, называется специальный аварийно-спасательный автомобиль. Огнетушащих веществ он не везет, он вывозит только личный состав и любое аварийно-спасательное оборудование. Например, пожарные дымососы – это такие большие и мощные вентиляторы.

«При сильном задымлении мы можем сделать небольшое отверстие снизу и в два раза большее отверстие сверху, под кровлей. Поставить туда вот такой вентилятор, чтобы нагнетать воздух и выгонять дым. Есть такое понятие, как нулевая точка газообмена. Мы нагнетаем воздух, и точка поднимается наверх. При этом, если правильно подавать воздух, возгорания в зоне очага не происходит, доступ воздуха есть, но горение не увеличивается», – рассказывает Антон. Один из вентиляторов электрический, другой работает от бензинового двигателя, оба они портативные – их можно переносить на любые расстояния.

Здесь также располагается бензоинструмент, паяльная лампа, бензорез, газовая горелка, снаряжение для промышленного альпинизма и медицинское оборудование. Ведь каждый пожарный умеет оказать неотложную помощь пострадавшему.

Современный пожарный автомобиль полностью компьютеризован. С водительского места можно управлять насосом и пожарным лафетом, установленным на крыше машины. Это пожарная пушка с большим расходом воды. «Если пожарный ствол имеет производительность 8 литров в секунду, то лафет извергает до 20 литров в секунду. При этом мощность потока регулируется автоматически», – уточняет Антон Камынин.

Пожарный не боится

В пожарной охране существует три типа ручных лестниц: лестница-палка, лестница-штурмовка и трехколенная лестница, длина вылета которой составляет 12 метров. Есть также автолестница (от 30 до 50 метров) и коленчатый подъемник с люлькой, способный поднять пожарных на высоту до 50 метров.

Если вылета стрелы недостаточно, а нужно подняться еще, применяют комбинированный подъем. Пожарный, находясь на конечной точке коленчатой лестницы, берет лестницу-штурмовку, цепляет ее к зданию и поднимается – безо всякой страховки.

«Пожарные постоянно проходят тренировки и подготовки. Пожарный должен забраться на 30-метровую высоту за 35 секунд по автолестнице. Это делается и для развития физической выносливости, и для формирования психологических качеств. Когда пожарный постоянно залезает по этой лестнице, то ему уже не страшно», – утверждает Антон Камынин.

Комбинированный подъем очень опасен, поэтому пожарные стараются подняться к огню внутри здания. Но к риску огнеборцам отношение особое. «Согласно регламенту, пожарный должен найти наикратчайший путь к очагу. Главная задача – спасение людей. В боевом уставе пожарной охраны так и написано: спасение человека пожарным необходимо в любом случае, даже если это создает угрозу жизни самого пожарного», – продолжает Антон.

Неразрывное звено

В комнате, пропитавшейся запахом гари, находится пост газодымозащитной службы. Здесь хранятся оборудование, баллоны: четыре шкафчика на четыре дежурные смены. У каждой свой шкафчик со своим пронумерованным оборудованием, в которое входит личная маска, а с ней еще одна – для спасаемого человека. «Заходишь в задымленное помещение, находишь пострадавшего, сразу надеваешь на него маску и выводишь из помещения. Пожарные на занятиях учатся быстро надевать маску на другого человека», – объясняет Антон Камынин.

При пожаре в квартире формируется звено газодымозащитной службы. В него входят минимум три человека. Их задача: пройти в горящее здание, найти и вывести людей. «Почему называется звено: они не должны разрываться. Первым идет командир звена, за ним – наименее подготовленный сотрудник, он держит командира за плечи или за пояс, а замыкает звено наиболее подготовленный сотрудник. Никто никого никогда не оставит. Звено входит в помещение и выходит в том же составе. Даже если двое каким-то образом потеряли третьего, они не имеют права выйти из дыма без него, будут искать его до последнего», – говорит Антон.

В среднем баллона хватает на 20 минут дыхания. Очень важно уметь правильно расходовать воздух. В спокойном состоянии человек потребляет 18 литров воздушной смеси в минуту. Если испытывает тяжелую физическую нагрузку, то ее объем увеличивается почти до 100 литров в минуту. Для того чтобы научиться дышать, с газодымозащитниками проводятся занятия в специальной дымокамере. Баллон из металлокомпозитных материалов весит всего 8 килограммов в сборе. Он надевается на боевую одежду, как рюкзак. Воздух в баллоне находится под давлением в 300 атмосфер.

Когда звено газодымозащитной службы заходит в задымленное помещение, внизу остается постовой. Он фиксирует все показатели и контролирует их во время нахождения звена в помещении, сообщает, сколько осталось воздуха.

Если один из членов звена почувствовал, что ему стало плохо или произошла нештатная ситуация – например, сорвало шланг, – он немедленно сообщает об этом командиру звена. Тот принимает решение о выходе и докладывает на пост безопасности.

Такая работа

В Благовещенске работают четыре пожарные части: № 1, 2, 12 и специализированная пожарная часть. В Белогорье и Чигирях есть пожарные посты, они тоже оснащены всем современным необходимым оборудованием. И в каждой части работают умные, сильные и самоотверженные мужчины. Стать членом этого братства способен не каждый. «В пожарной охране остаются служить только самые преданные профессии люди, только настоящие мужики. Они всегда готовы подставить плечо и, отработав сутки без сна, снова пойти в бой», – подтверждает Денис Долинин.

И без того тяжелую работу пожарных осложняют многие факторы – например, тесные дворы, заставленные автомобилями, или ворота, преграждающие въезд к многоэтажкам. «Ворота можно снести, а вот с припаркованными машинами сложнее. Поэтому пожарную машину придется поставить подальше и протянуть на три рукава больше. Но все равно пожарные обязательно доберутся до места возгорания», – уверяет Денис Долинин.