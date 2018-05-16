Практически без осадков: прогноз погоды в Амурской области на 16 мая

Фото: wonderzine.com

В Амурской области 16 мая установится переменная облачность, без существенных осадков. Ветер будет дуть с севера, северо-востока со скоростью 3-8 метров в секунду с порывами до 10-15 метров в секунду.

Температура по области составит плюс 17…22 градуса, местами по северу термометры покажут 10…15 градусов выше нуля. В Благовещенске в этот день ожидается переменная облачность, без осадков. Северо-западный ветер наберет скорость 5-10 метров в секунду. Столбики термометров остановятся на отметках плюс 20…22 градуса, сообщает Амурский гидрометцентр.

Просмотров всего: 238

#погода

распечатать

Екатерина PL