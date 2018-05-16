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16мая
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сегодня, 09:47 0

Практически без осадков: прогноз погоды в Амурской области на 16 мая

Практически без осадков: прогноз погоды в Амурской области на 16 мая
Фото: wonderzine.com

В Амурской области 16 мая установится переменная облачность, без существенных осадков. Ветер будет дуть с севера, северо-востока со скоростью 3-8 метров в секунду с порывами до 10-15 метров в секунду.

Температура по области составит плюс 17…22 градуса, местами по северу термометры покажут 10…15 градусов выше нуля.

В Благовещенске в этот день ожидается переменная облачность, без осадков. Северо-западный ветер наберет скорость 5-10 метров в секунду. Столбики термометров остановятся на отметках плюс 20…22 градуса, сообщает Амурский гидрометцентр.

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#погода

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