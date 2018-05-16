В Благовещенске автомобилист сбил четырехлетнего мальчика

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В Благовещенске на регулируемом перекрестке улиц Кузнечной и Октябрьской водитель Toyota RAV4 сбил ребенка. Четырехлетний малыш и его отец переходили дорогу на разрешающий сигнал светофора. Автомобилист, поворачивая направо, не пропустил пешеходов.

ДТП произошло 15 мая в 20:46. Маленький пешеход получил травмы. Ребенка доставили в больницу.

За минувшие сутки на дорогах Благовещенска и Благовещенского района зарегистрировано 24 дорожно-транспортных происшествия, в трех ДТП пострадали три человека, в числе которых четырехлетний мальчик.

«Прежде чем ступить на проезжую часть, убедитесь в безопасности перехода. В правилах дорожного движения говорится, что это является одной из основных обязанностей пешеходов. Посмотрите налево, направо, и если все автомобили остановились и водители вас пропускают, начинайте переходить дорогу. Взрослые, при переходе обязательно держите ребенка за руку, чтобы он не выбежал на проезжую часть», – говорит начальник городского отдела ГИБДД Дмитрий Глущенко.

С начала текущего года в Благовещенске и Благовещенском районе сотрудники дорожно-патрульной службы привлекли к административной ответственности 361 водителя за непредоставление преимущества в движении пешеходам.