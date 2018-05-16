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Пропавшего в Константиновском районе рыбака будут искать водолазы

Пропавшего в Константиновском районе рыбака будут искать водолазы
Фото: stolitca24.ru

Утром 16 мая к поискам пропавшего жителя Константиновского района приступили спасатели Амурского центра ГЗ и ПБ. В село Верхняя Полтавка отправилась группа из пяти человек.

Среди тех, кто будет искать мужчину, – водолазы-профессионалы. Они займутся обследованием дна водоема, сообщает пресс-служба Амурского центра ГЗ и ПБ. Отмечается, что водолазам предстоит сложная работа, поскольку водоем большой – около двух километров – и захламлен мусором и рыбацкими сетями.

Известно, что пропавший – 1951 года рождения. 14 мая мужчина ушел на рыбалку и не вернулся. Несколько дней поиски велись силами МО МВД России «Константиновский», однако результатов не принесли.

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