Пропавшего в Константиновском районе рыбака будут искать водолазы

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Среди тех, кто будет искать мужчину, – водолазы-профессионалы. Они займутся обследованием дна водоема, сообщает пресс-служба Амурского центра ГЗ и ПБ. Отмечается, что водолазам предстоит сложная работа, поскольку водоем большой – около двух километров – и захламлен мусором и рыбацкими сетями.

Известно, что пропавший – 1951 года рождения. 14 мая мужчина ушел на рыбалку и не вернулся. Несколько дней поиски велись силами МО МВД России «Константиновский», однако результатов не принесли.