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сегодня, 09:40 1

После проверок Счетной палатой было возбуждено 8 уголовных дел при строительстве Восточного

После проверок Счетной палатой было возбуждено 8 уголовных дел при строительстве Восточного
Фото: tourprom.ru

По результатам обращений Счетной палаты РФ было возбуждено 8 уголовных дел, касающихся космодрома Восточный. Это связано с выявлением нецелевого использования бюджетных средств при строительстве объекта.

«По результатам рассмотрения обращения Счетной палаты и проведенных органами прокуратуры проверок привлечено к административной ответственности 85 юридических и должностных лиц, внесено 30 представлений, по фактам неправомерного использования бюджетных средств органами прокуратуры в следственные органы направлено девять материалов проверок, а также возбуждено восемь уголовных дел», – сообщает ТАСС со ссылкой на отчет ведомства по итогам 2017 года.

Было проверено, в частности, предоставление федеральной субсидии на завершение в 2015 году строительства объектов космодрома Восточный, предназначенных для запуска космического аппарата ракетой-носителем «Союз-2». Средство получило ФГУП «Главное управление специального строительства по территории Дальневосточного федерального округа при Федеральном агентстве специального строительства». Проверка проводилась с декабря 2016 года по июнь 2017 года.

Кроме того, по итогам проверок Счетной палаты были составлены три протокола об административных правонарушениях, уволены два должностных лица, объявлен выговор одному должностному лицу, в отношении еще четырех должностных лиц дирекции космодрома, виновных в нарушении законодательства, объявлены замечания.

Также контрольное ведомство выдало 4 представления с требованием устранить значительные нарушения. Какие именно не уточняется. Также было направлено три информационных письма, одно из них президенту.

«В Генеральную прокуратуру РФ направлено одно обращение Счетной палаты, в соответствии с решением председателя Счетной палаты материалы проверки также направлены в Следственный комитет РФ», – говорится в документе.

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#закон #космодром #финансы

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Комментарии
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  • В.А Саяпин

    В.А Саяпин
    21 минута назад

    А зачем Чмыреву тогда новую должность дали? В СИЗО болезного свезите...

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