Главная тема газет – открытие Керченского моста: обзор прессы

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Кто станет в правительстве РФ главным по спорту, а кто – по социалке; при каком условии женится Николай Басков; кто может стать Героем Труда сегодня. Обзор прессы подготовил ведущий «Авторадио-Благовещенск» Павел Савинкин.

Об этом пишут все

Все газеты сегодня отметились на ниве освещения открытия проезда по Керченскому мосту. Например, «Российская газета» открывается первополосным материалом под названием: «Он сказал: «Поехали!», в котором рассказывается о том, что первым по этому сооружению проехал за рулем «КамАЗа» президент России Владимир Путин. Владимир Владимирович заметил, что после съезда с моста на дороге остались недоработки, и указал на них и.о. министра транспорта Соколову. А тот в свою очередь заверил, что уже проводятся необходимые работы.

Всё замечает наш президент. Наверное, потому и считают его многие замечательным! 76 с лишним процентов на выборах – это ли не доказательство?

Не пропусти

Все газеты сегодня отметились на ниве освещения открытия проезда по Керченскому мосту. Например, «Комсомольская правда» открывается первополосным материалом под названием: «Он сказал: «Поехали!» – и завел «КамАз», в котором рассказывается… Впрочем, поскольку примерно то же самое мы уже изучили, переключаемся на новую тайну перевала Дятлова. Новые документы, недавно обнаруженные журналистами, несомненно, вызовут ваш интерес.

На этом тайны не кончаются, и вы еще можете прочесть о том, что японцы готовились уничтожить СССР бомбами с чумой. Но и это не самая-самая тайна.

Самая-самая – это женится ли так нызваемый самопровозглашенный «золотой голос России» Николай Басков. Завесу над этой тайной приоткрывает его знакомая Лопырева. Она заверила, что женится. Но только если победит наша футбольная сборная.

Вам статья

Во главу угла в «АиФ» поставлен вопрос: «Как побороть социальное расслоение?» Как, как… Как в 17-м – уже прошлого столетия – году! Так бы ответили многие из нас! Но газета идет другим путем и не столь категорична, и потому рассуждения на эту тему занимают две страницы. И пока вы их ищете, я назову другие, достойные вашего внимания публикации. Например, рассуждения о том, кого и за что сегодня награждают званием Герой Труда. (Напомню, в одной из вчерашних газет говорилось о том, что к этому званию за успешно проведенную выборную кампанию представлен – или будет представлен – Сергей Кириенко.)

Также в номере

Что еще интересного в «АиФ»? Еще посмотрите на фото и изучите объективки на новых вице-премьеров, предложенных Д. Медведевым. Узнаете, что главный по спорту Мутко, станет главным по строительству, а главной по спорту станет Голодец, которая была главной по социалке. А главной по социалке станет Голикова, которая была главной… В общем, вспомнились бессмертные стихи: «Как у наших у ворот Тузик с Бобиком живет. А потом наоборот, Бобик с Тузиком живет».

Но нас ждут другие газеты.

Очень интересно

Раскроем «Мою Мадонну» и увидим… Впрочем, прежде чем раскрыть, давайте полюбуемся на фото девушки на первой полосе. Правда, симпатичная? Но что дальше? А дальше газета напоминает о том, что на носу День пионерии. И своими воспоминаниями об этом светлом празднике делятся читательницы газеты.

Еще «Мадонна» дает советы, что делать, если у ребенка в школе сложности с коллективом. Тут, действительно, нужно держать руку на пульсе.

А еще я с интересом прочел о Людмиле Анатольевне Кораблевой, в прошлом педагога (впрочем, педагог – это же вневременное понятие!). Она издала детские рассказы своей внучки – реальные впечатления ребенка, которыми девочка делилась со своей бабушкой. Достойно! А вы говорите: «В прошлом педагог, в прошлом педагог…»

На посошок

А что у нас в «Телепорте»? А в «Телепорте» рассказывается о кастинге ясновидящих. На него пришли ведьмы, шаман, целители и экстрасенсы. Шаман, приехавший с байкальских берегов, рассказал, что вывел однажды из комы девочку, что не могли сделать долгое время врачи. А другой участник конкурса (его специализация не называется) поведал, что видит души людей и знает, в чем они нуждаются. Жаль, не сказано, может ли он эти нужды удовлетворить, особенно, если души нуждаются в материальной помощи или в похмелье.

Дочитав материал до конца, узнаете, что, возможно, кого-то из участников кастинга пригласят в Москву на «Шоу экстрасенсов». Но, может, и не пригласят. А сами экстрасенсы об этом не знают.