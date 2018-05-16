На Восточном началось годовое техническое обслуживание
14 мая на космодроме Восточный начались работы по годовому техническому обслуживанию технологического оборудования. Основная цель – поддержание систем в готовности к применению в рамках пусковых кампаний.
Первыми к работам приступили инженеры заправочно-нейтрализационной станции. Далее работы начнутся на оборудовании стартового и технического комплексов.
Работы на всех объектах будут проходить под руководством филиала ФГУП «ЦЭНКИ» – КЦ «Восточный», под авторским надзором представителей филиалов ЦЭНКИ – НИИСК, КБ «Мотор» и КБТХМ. Все основные предприятия-разработчики технологического оборудования также принимают участие в работах, сообщается на сайте «Роскосмоса».
Специалисты готовят технику к следующему пуску – проверяют состояние оборудования и подготовку расчетов космического центра «Восточный».
Как отмечается, годовое техническое обслуживание – наиболее ответственная стадия жизненного цикла ракетно-космической техники. Это традиционные работы для всех космодромов. Предыдущие работы на космодроме Восточный проводили в 2017 году.
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