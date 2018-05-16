Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2018, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
16мая
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 08:25 2

Заключенным в России могут предложить принудительные работы вместо колонии

Заключенным в России могут предложить принудительные работы вместо колонии
Фото: komionline.ru

Отбывшие часть срока в колонии смогут рассчитывать на ускоренную замену наказания на менее строгое — принудительные работы. При этом срок для получения условно-досрочного освобождения (УДО) не изменится.

Соответствующие поправки в Уголовный кодекс предлагает внести Минюст. По мнению авторов законопроекта, это позволит увеличить число трудоустроенных осужденных и поспособствует их выходу на свободу по УДО. Эксперты полагают, что такой подход позволит гибко применять уголовно-исполнительное законодательство, цель которого — исправление осужденных и предупреждение совершения новых преступлений.

Поправки в Уголовный кодекс уже рассмотрела правительственная комиссия по законопроектной деятельности, рассказал «Известиям» собеседник, знакомый с итогами ее заседания. Теперь документ обсудит правительство, уточил он.

Минюст предложил уменьшить срок, после которого лишение свободы можно заменить на принудительные работы. Согласно проекту, осужденные за преступления небольшой или средней тяжести смогут претендовать на уменьшение срока и последующую замену наказания после отбывания четверти от назначенного срока. После трети — те, кто совершил тяжкое преступление. Половину срока придется отбыть тем, кто осужден за особо тяжкое преступление.

При этом послабление касается только замены на принудительные работы. Срок отбывания наказания, после которого человек может получить штраф или УДО, не меняется.

Поправки будут способствовать ресоциализации заключенных, отмечают авторы документа. Кроме того, возрастет число трудоустроенных осужденных: это позволит быстрее возмещать ущерб потерпевшим. Последнее является одним из условий для условно-досрочного освобождения — таким образом, УДО сможет применяться чаще, следует из материалов к проекту.

Сейчас, по данным Минюста, в России действует восемь исправительных центров и 15 специализированных участков в колониях. К 1 января 2019 года число таких центров может увеличиться до 15, специализированных участков — до 49 с общей вместимостью 5,7 тысячи мест.

Законопроект уже согласован в Государственно-правовом управлении президента, Минфине и Федеральной службе исполнения наказаний. Однако замечания есть у Генпрокуратуры (ГП) и Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве РФ.

Просмотров всего: 317

#закон

распечатать


Общество 1

После проверок Счетной палатой было возбуждено 8 уголовных дел при строительстве Восточного
Общество

Штрафы за нарушение ПДД пойдут в дорожные фонды

Общество 2

Более 1,6 миллиона рублей долгов по зарплате выплатили работникам амурской компании «Велес»
Происшествия 19

В Благовещенске вынесли приговор экс-полицейским, решившим завладеть чужой автомойкой
Комментарии
Показать все (2) Обсудить на форуме
  • Тахографист

    Тахографист
    2 часа назад

    Не может власть в России без рабства: крепостные ,ГуЛаг ,теперь это

  • В.А Саяпин

    В.А Саяпин
    13 минут назад

    Дайте работу обычным гражданам..А этим упырям кайло в руки. Щебень пускай добывают. А не отбирают рабочие места..

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь