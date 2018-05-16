Заключенным в России могут предложить принудительные работы вместо колонии

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Отбывшие часть срока в колонии смогут рассчитывать на ускоренную замену наказания на менее строгое — принудительные работы. При этом срок для получения условно-досрочного освобождения (УДО) не изменится.

Соответствующие поправки в Уголовный кодекс предлагает внести Минюст. По мнению авторов законопроекта, это позволит увеличить число трудоустроенных осужденных и поспособствует их выходу на свободу по УДО. Эксперты полагают, что такой подход позволит гибко применять уголовно-исполнительное законодательство, цель которого — исправление осужденных и предупреждение совершения новых преступлений.

Поправки в Уголовный кодекс уже рассмотрела правительственная комиссия по законопроектной деятельности, рассказал «Известиям» собеседник, знакомый с итогами ее заседания. Теперь документ обсудит правительство, уточил он.

Минюст предложил уменьшить срок, после которого лишение свободы можно заменить на принудительные работы. Согласно проекту, осужденные за преступления небольшой или средней тяжести смогут претендовать на уменьшение срока и последующую замену наказания после отбывания четверти от назначенного срока. После трети — те, кто совершил тяжкое преступление. Половину срока придется отбыть тем, кто осужден за особо тяжкое преступление.

При этом послабление касается только замены на принудительные работы. Срок отбывания наказания, после которого человек может получить штраф или УДО, не меняется.

Поправки будут способствовать ресоциализации заключенных, отмечают авторы документа. Кроме того, возрастет число трудоустроенных осужденных: это позволит быстрее возмещать ущерб потерпевшим. Последнее является одним из условий для условно-досрочного освобождения — таким образом, УДО сможет применяться чаще, следует из материалов к проекту.

Сейчас, по данным Минюста, в России действует восемь исправительных центров и 15 специализированных участков в колониях. К 1 января 2019 года число таких центров может увеличиться до 15, специализированных участков — до 49 с общей вместимостью 5,7 тысячи мест.

Законопроект уже согласован в Государственно-правовом управлении президента, Минфине и Федеральной службе исполнения наказаний. Однако замечания есть у Генпрокуратуры (ГП) и Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве РФ.