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сегодня, 07:46 0

Штрафы за нарушение ПДД пойдут в дорожные фонды

Штрафы за нарушение ПДД пойдут в дорожные фонды
Фото: DonNews

Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в третьем, окончательном чтении правительственный законопроект, согласно которому доходы от штрафов за нарушение ПДД будут перечисляться в региональные дорожные фонды. В результате дорожные фонды в субъектах Федерации должны пополниться существенной суммой.

По данным Федерального казначейства, в 2016 году объем доходов консолидированных бюджетов субъектов РФ от уплаты штрафов за нарушение ПДД составил около 60 миллиардов рублей. Такие данные приведены в пояснительной записке к закону.

За 2017 год указанный объем доходов, по оперативным данным Федерального казначейства, составил 69 миллиардов рублей, говорится в заключении профильного комитета ГД по бюджету и налогам.

Новые нормы вступят в силу с 1 января 2019 года.

Как пишет «Российская газета», средства дорожного фонда расходуются не только на цели обеспечения дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования. Они также идут на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов.

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#закон #российская власть #транспорт

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