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16мая
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Сборная России проиграла шведам

Сборная России проиграла шведам
Фото: www.sovsport.ru

15 мая, в последний день группового этапа чемпионата мира по хоккею, в группе А сошлись ее лидеры — Швеция и Россия. Чтобы закончить первую стадию турнира на первой строчке, команде Ильи Воробьева нужна была любая победа. Но они проиграли.

Матч проходил в Копенгагене при аншлаге и завершился со счетом 3:1 (0:1, 2:0, 1:0) в пользу шведов.

У россиян отличился только Кирилл Капризов (3).В составе победителей шайбами отметились Мика Зибанежад (на 30-й минуте), Рикард Ракелль (37) и Маттиас Экхольм (59). Причем последняя шайба влетела в пустые ворота. За две минуты до конца игры в российской команде вратаря заменили на шестого полевого игрока.

Шведы с 20 очками расположились на первом месте в группе А. Сборная России, набрав 16 очков, заняла второе место.

На чемпионатах мира российская сборная проигрывала шведам последний раз в 2004 году. В прошлом году матч группового турнира тоже завершился победой россиян 2:1, правда, по буллитам.

Сборную Канады, которая финишировала в группе B на третьей строчке, мы победили последний раз на чемпионате мира 2011 года. После этого сборная России им все время уступала.

Как отмечает «Спорт.ру», групповой турнир чемпионата мира 2018 года завершен. Четвертьфинальные пары выглядят так: Швеция – Латвия, США – Чехия, Финляндия – Швейцария, Россия – Канада. Победители первого и второго, а также третьего и четвёртого из названных матчей сразятся уже в полуфиналах.

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#спорт #хоккей

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