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15 мая 2018, 21:43 1

В Благовещенске загорелся двухэтажный дом

В Благовещенске загорелся двухэтажный дом
Кадр: instagram.com/blag_dtp

Вечером 15 мая в Благовещенске произошел пожар в двухэтажном жилом доме по адресу: улица Первомайская, 50. Возгорание случилось в квартире, расположенной на втором этаже.

Как сообщили ИА «Амур.инфо» в пресс-службе ГУ МЧС России по Амурской области, в квартире загорелся платяной шкаф. Информация о происшествии поступила пожарным в 18:44, они прибыли на место через 5 минут. Открытое горение было ликвидировано в 18:59.

Люди при пожаре не пострадали. На место происшествия выезжали 5 единиц техники и 17 человек.

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#пожары #происшествия

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Комментарии
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  • Братеев1

    Братеев1
    2 часа назад

    ну что теперь Калиту снимут как зейского?

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