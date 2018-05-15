В Благовещенске загорелся двухэтажный дом

Кадр: instagram.com/blag_dtp

Вечером 15 мая в Благовещенске произошел пожар в двухэтажном жилом доме по адресу: улица Первомайская, 50. Возгорание случилось в квартире, расположенной на втором этаже.

Как сообщили ИА «Амур.инфо» в пресс-службе ГУ МЧС России по Амурской области, в квартире загорелся платяной шкаф. Информация о происшествии поступила пожарным в 18:44, они прибыли на место через 5 минут. Открытое горение было ликвидировано в 18:59.

Люди при пожаре не пострадали. На место происшествия выезжали 5 единиц техники и 17 человек.