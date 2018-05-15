Во второй день «Танкового биатлона» в Благовещенске танки преодолевали брод

Танки должны были преодолеть около 16 километров трассы с препятствиями: сначала – змейку, затем шли тактическая стрельба и брод.

Самым зрелищным препятствием стал брод. В нем 800 кубов воды, а глубина – почти полтора метра. Боевые машины на скорости 80 километров в час погружались в воду почти полностью.

«Честно, непередаваемые ощущения. Трясет, главное – держаться покрепче. Очень мокренько там. Вода попадает, потому что там есть отверстия, а также зенитная установка. Вода попадает внутрь не слабой такой струей», – рассказал старший лейтенант, командир взвода Западного военного округа Дмитрий Чероштан о том, что происходит внутри танка при преодолении брода.

«Не было ни одной поломки танков. Сейчас на заезде Восточного округа один танк застрял на маршруте. Но были приняты взводом меры по эвакуации, и он продолжил движение. Время на этом этапе не останавливается. Механик-водитель должен оценивать обстановку на трассе», – говорит главный судья соревнований, начальник управления боевой подготовки сухопутных войск Вооруженных сил РФ Роман Бинюков.

Вздрогнуть зрителей заставил этап танковой стрельбы. В случае промаха взвод должен пройти штрафной круг.

Во время соревнований пришлось делать перерывы из-за полетов гражданской авиации. По технике безопасности танковая стрельба может им повредить. Паузы достигали сорока минут.

Предсказывать чью-либо победу пока рано, это лишь второй тур «Танкового биатлона». Впереди еще множество заданий. Только лучшие получат право защищать честь России на международных состязаниях.