Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2018, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
15мая
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 20:49 0

Во второй день «Танкового биатлона» в Благовещенске танки преодолевали брод

Во второй день «Танкового биатлона» в Благовещенске танки преодолевали брод

Второй день «Танкового биатлона» завершился в Благовещенске. Свои силы показали Восточный и Западный военные округа. При этом не обошлось без форс-мажоров.

Танки должны были преодолеть около 16 километров трассы с препятствиями: сначала – змейку, затем шли тактическая стрельба и брод.

Самым зрелищным препятствием стал брод. В нем 800 кубов воды, а глубина – почти полтора метра. Боевые машины на скорости 80 километров в час погружались в воду почти полностью.

«Честно, непередаваемые ощущения. Трясет, главное – держаться покрепче. Очень мокренько там. Вода попадает, потому что там есть отверстия, а также зенитная установка. Вода попадает внутрь не слабой такой струей», – рассказал старший лейтенант, командир взвода Западного военного округа Дмитрий Чероштан о том, что происходит внутри танка при преодолении брода.

«Не было ни одной поломки танков. Сейчас на заезде Восточного округа один танк застрял на маршруте. Но были приняты взводом меры по эвакуации, и он продолжил движение. Время на этом этапе не останавливается. Механик-водитель должен оценивать обстановку на трассе», – говорит главный судья соревнований, начальник управления боевой подготовки сухопутных войск Вооруженных сил РФ Роман Бинюков.

Вздрогнуть зрителей заставил этап танковой стрельбы. В случае промаха взвод должен пройти штрафной круг.

Во время соревнований пришлось делать перерывы из-за полетов гражданской авиации. По технике безопасности танковая стрельба может им повредить. Паузы достигали сорока минут.

Предсказывать чью-либо победу пока рано, это лишь второй тур «Танкового биатлона». Впереди еще множество заданий. Только лучшие получат право защищать честь России на международных состязаниях.

Просмотров всего: 103

#военные #спорт

распечатать


Спорт

Победители амурского чемпионата по дворовому футболу поедут на ЧМ–2018
Общество 32

На полигоне ДВОКУ проходит самый масштабный всероссийский танковый биатлон (фото)
Спорт

Юные амурчане успешно выступили на соревнованиях по тхэквондо в Уссурийске
Общество 3

В Амурской области дан старт военным соревнованиям «Суворовский натиск» и «Танковый биатлон»
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь