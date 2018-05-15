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В благовещенском ЗАГСе чествовали тысячного ребенка (фото)

В благовещенском ЗАГСе чествовали тысячного ребенка (фото)

В Международный день семьи в ЗАГСе Благовещенска чествовали тысячного ребенка, появившегося на свет в Амурской области в 2018 году. Юбилейная малышка родилась 1 апреля.

Новорожденная Валерия в семье Герасименко – второй ребенок.

«Первый ребенок более такой был – озорной, непоседливый, с характером, что ли, строптивым. А Валерия – более спокойная, покладистая девочка. Конечно, двойная нагрузка, но в чем-то старшая дочь уже и опора, и поддержка для мамы, даже песенки поет, убаюкивает ее возле кроватки», – говорит мама Яна Герасименко.

То, что их дочь стала 1 000-й новорожденной, родители посчитали счастливым знаком. На церемонии регистрации семье преподнесли подарки и вручили медаль.

«Мы 10 лет чествуем по всей области разное количество детей. В Благовещенске – 1 000-й, 2 000-й, 3 000-й, по другим территориям – свой счет. Город Благовещенск – по-прежнему донор, в нем рождаемость выше смертности. По остальным территориям картина немного другая», – отмечает начальник управления ЗАГС по Амурской области Наталья Томилова.

В 2017 году 1 000-й ребенок появился на свет двумя неделями раньше. За прошлый год в области родилось 11 000 новорожденных. Самыми популярными именами остаются Артем, Александр, Мария и Алиса.

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#дети #жизнь

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