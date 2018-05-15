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сегодня, 19:44 4

Для благовещенца в Таиланде Александра Гужикова собрали нужную сумму

Для благовещенца в Таиланде Александра Гужикова собрали нужную сумму

Для благовещенца Александра Гужикова, который оказался в Таиланде без средств к существованию, удалось собрать необходимую сумму. Как сообщила ИА «Амур.инфо» координатор группы русскоязычных волонтеров «Твори добро» Мира, сбор закрыт. В ближайшие дни Александр должен вылететь в Россию.

На утро 15 мая для Александра собрали 23 200 батов и 27 857 рублей. Волонтеры выкупили забронированные авиабилеты на перелет Бангкок – Владивосток – Благовещенск. 19 мая мужчина должен прибыть в аэропорт Благовещенска.

Удалось договориться, что пока Александр будет жить в приюте «Покров», расположенном в областном центре. В настоящее время в этом приюте живут 12 человек, отметила Мира.

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#жизнь #здоровье

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Комментарии
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  • Алёна Валентиновна

    Алёна Валентиновна
    1 час назад

    Это кто такой вообще? И как он в Тай уехал а назад нет? Пропил всё что ли

  • чтоикак

    чтоикак
    27 минут назад

    Хорошо, что мир ещё не без добрых людей. В деле каждый может оказаться.

  • чтоикак

    чтоикак
    27 минут назад

    В беде

  • Александр Невский

    Александр Невский
    15 минут назад

    Он жил там на пенсию,куражился,снимался в фильмах определенных,подхватил зараза,денег стало не хватать,решил вернуться домой,о нем писали здесь же,ловко он повернул и развел лошков на бабло

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