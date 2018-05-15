Для благовещенца в Таиланде Александра Гужикова собрали нужную сумму

На утро 15 мая для Александра собрали 23 200 батов и 27 857 рублей. Волонтеры выкупили забронированные авиабилеты на перелет Бангкок – Владивосток – Благовещенск. 19 мая мужчина должен прибыть в аэропорт Благовещенска.

Удалось договориться, что пока Александр будет жить в приюте «Покров», расположенном в областном центре. В настоящее время в этом приюте живут 12 человек, отметила Мира.