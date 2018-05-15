"Зампред правительства Приамурья Донец не раскрывает секрет своих доходов"

Заместитель председателя правительства Амурской области Андрей Донец не раскрыл тайну своих доходов. Почти три недели чиновник не дает ответ журналистам, как он заработал более 31 миллиона рублей за год.

Такую сумму Андрей Донец задекларировал, отчитавшись о доходах за 2017 год. Это оказался самый высокий заработок среди других амурских чиновников. Журналисты в конце апреля направили зампреду официальный запрос с просьбой пояснить источники дохода, но ответа пока не получили.

Советник Андрея Донца объяснила, что запрос они перенаправили в пресс-службу губернатора области. Там и должны разъяснить источники многомиллионного дохода зампреда правительства.