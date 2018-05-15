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Зампред правительства Приамурья Донец не раскрывает секрет своих доходов

Зампред правительства Приамурья Донец не раскрывает секрет своих доходов

Заместитель председателя правительства Амурской области Андрей Донец не раскрыл тайну своих доходов. Почти три недели чиновник не дает ответ журналистам, как он заработал более 31 миллиона рублей за год.

Такую сумму Андрей Донец задекларировал, отчитавшись о доходах за 2017 год. Это оказался самый высокий заработок среди других амурских чиновников. Журналисты в конце апреля направили зампреду официальный запрос с просьбой пояснить источники дохода, но ответа пока не получили.

Советник Андрея Донца объяснила, что запрос они перенаправили в пресс-службу губернатора области. Там и должны разъяснить источники многомиллионного дохода зампреда правительства.

Просмотров всего: 762

#областная власть

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Главы минимущества и минобра Приамурья отчитались о доходах
Комментарии
Показать все (46) Обсудить на форуме
  • полазник

    полазник
    1 час назад

    ..он их раскрыл в декларации о доходах. с какого перепугу он должен объяснятся перед каждым любопытным?...

  • Я сама

    Я сама
    1 час назад

    полазник

    ..он их раскрыл в декларации о налогах. с какого перепугу он должен объяснятся перед каждым любопытным?...



    Ну да) Нафига делиться секретами финансового благополучия и как его достичь?))

  • полазник

    полазник
    1 час назад

    ...а вы абсолютно правы. ему еще рано писать мемуары.

  • "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.
    1 час назад

    полазник

    ..он их раскрыл в декларации о доходах. с какого перепугу он должен объяснятся перед каждым любопытным?...



    Не желает быть публичным? его во власть никто насильно не тянул.

  • "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.
    1 час назад

    полазник

    ...а вы абсолютно правы. ему еще рано писать мемуары.



    Значит будет писать чистосердечное.

  • полазник

    полазник
    1 час назад

    "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.

    полазник

    ..он их раскрыл в декларации о доходах. с какого перепугу он должен объяснятся перед каждым любопытным?...



    Не желает быть публичным, его во власть никто насильно не тянул.



    ...он публично раскрыл доходы. остальное не твое дело. кстати - тебе трусы поношенные не интересуют?

  • полазник

    полазник
    1 час назад

    "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.

    полазник

    ...а вы абсолютно правы. ему еще рано писать мемуары.



    Значит будет писать чистосердечное.



    ...ты бредишь этим. я знаю.)))

  • "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.
    1 час назад

    полазник

    "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.

    полазник

    ...а вы абсолютно правы. ему еще рано писать мемуары.



    Значит будет писать чистосердечное.



    ...ты бредишь этим. я знаю.)))



    Нет, я просто радуюсь успехам ворья узаконившим откровенное воровство и считающим теперь себя элитой и успешными предпренимателями.

    Безнаказанность вечной не бывает.

  • "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.
    1 час назад

    полазник

    "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.

    полазник

    ..он их раскрыл в декларации о доходах. с какого перепугу он должен объяснятся перед каждым любопытным?...



    Не желает быть публичным, его во власть никто насильно не тянул.



    ...он публично раскрыл доходы. остальное не твое дело. кстати - тебе трусы поношенные не интересуют?



    Пусть оденет их себе на голову и докладывает своим работодателям ответы на все интересующие работодателей вопросы.

    Не нравится, пишет заявление и тогда может свои трусы снять с головы.

    А пока на службе числится и кормится из рук работодателя, иначе никак.

    Не элита он, а слуга.

  • полазник

    полазник
    1 час назад

    ...это просто у тебя такие цифры в голове не укладываются. ты можешь считать только до пятисот. рублей. столько ты получал. другое за пределами твоего сознания...)))

  • полазник

    полазник
    1 час назад

    "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.

    полазник

    "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.

    полазник

    ..он их раскрыл в декларации о доходах. с какого перепугу он должен объяснятся перед каждым любопытным?...



    Не желает быть публичным, его во власть никто насильно не тянул.



    ...он публично раскрыл доходы. остальное не твое дело. кстати - тебе трусы поношенные не интересуют?



    Пусть оденет их себе на голову и докладывает своим работодателям ответы на все интересующие работодателей вопросы.

    Не нравится, пишет заявление и тогда может свои трусы снять с головы.

    А пока на службе числится и кормится из рук работодателя, иначе никак.

    Не элита он, а слуга.



    ...я думал ты большой человек,просто консервативный...а ты просто злобный карлик...

  • Ксаныч

    Ксаныч
    1 час назад

    Продал, купил, продал и заработал Умненький мужичек, так держать.Научи как сидя в кабинете зарабатывать.

  • "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.
    1 час назад

    полазник

    "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.

    полазник

    "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.

    полазник

    ..он их раскрыл в декларации о доходах. с какого перепугу он должен объяснятся перед каждым любопытным?...



    Не желает быть публичным, его во власть никто насильно не тянул.



    ...он публично раскрыл доходы. остальное не твое дело. кстати - тебе трусы поношенные не интересуют?



    Пусть оденет их себе на голову и докладывает своим работодателям ответы на все интересующие работодателей вопросы.

    Не нравится, пишет заявление и тогда может свои трусы снять с головы.

    А пока на службе числится и кормится из рук работодателя, иначе никак.

    Не элита он, а слуга.



    ...я думал ты большой человек,просто консервативный...а ты просто злобный карлик...



    А ты думаешь твой подзащитный большой человек?

    Не был бы во власти, не имел бы столько.

    Иначе накой богатому геморой с чужими проблемами?

    Поясни?

    Обычный комбинатор.

    АО в дерьме, а он в шоколаде.

  • полазник

    полазник
    1 час назад

    ...не буду. пусть тебя жаба душит.)))

  • "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.
    1 час назад

    полазник

    ...это просто у тебя такие цифры в голове не укладываются. ты можешь считать только до пятисот. рублей. столько ты получал. другое за пределами твоего сознания...)))



    Ворованное за пределами моего сознания, а заработанное реальным трудом очень даже воспринимается.

    Просто я цену работы понимаю.

  • "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.
    1 час назад

    полазник

    ...не буду. пусть тебя жаба душит.)))



    Я не завистливый человек и даже наоборот, но воров и хитрозадых не уважаю.

    Кошелёк их и чины их на меня как то не действуют и не впечатляют.

    Иметь столько, что схавать нельзя по моим понятиям глупо.

    К тому же что бы это ему вовсе не нужное для комфортной жизни иметь нужно прогибаться перед таким боссом как наш великий недоучка КАА.

    И это недоразумение претендует называть себя элитой?

    Это уже серьёзные отклонения в здоровье .

  • Хмык

    Хмык
    1 час назад

    полазник

    "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.

    полазник

    ..он их раскрыл в декларации о доходах. с какого перепугу он должен объяснятся перед каждым любопытным?...



    Не желает быть публичным, его во власть никто насильно не тянул.



    ...он публично раскрыл доходы. остальное не твое дело. кстати - тебе трусы поношенные не интересуют?



    А остальное весьма любопытно. Кстати, не только для публики. Ибо подобные сверхдоходы должны интересовать, в первую очередь, наших силовиков.



    Потому как чиновник может кормится толькоот научной , преподавательской и творческой деятельности. Остальное криминал.



    В науке Донец не засветился, как и в преподавании. Да и с гармошкой на набережной, в свободное от работы время, замечен не был.



  • Братеев1

    Братеев1
    1 час назад

    доходы больше чем у Кожемяко

  • Я сама

    Я сама
    1 час назад

    Согласна с Хмыком!

    Чиновник, зарабатывающий десятки миллионов за год, вызывает не зависть, а определенный интерес) - неужто тоже раб, неужто на галерах?)

  • Доппельгангер

    Доппельгангер
    1 час назад

    Арэнда рулит

  • полазник

    полазник
    1 час назад

    Хмык

    полазник

    "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.

    полазник

    ..он их раскрыл в декларации о доходах. с какого перепугу он должен объяснятся перед каждым любопытным?...



    Не желает быть публичным, его во власть никто насильно не тянул.



    ...он публично раскрыл доходы. остальное не твое дело. кстати - тебе трусы поношенные не интересуют?



    А остальное весьма любопытно. Кстати, не только для публики. Ибо подобные сверхдоходы должны интересовать, в первую очередь, наших силовиков.

    Потому как чиновник может кормится толькоот научной , преподавательской и творческой деятельности. Остальное криминал.

    В науке Донец не засветился, как и в преподавании. Да и с гармошкой на набережной, в свободное от работы время, замечен не был.



    ...Хмык.. доходы легальные. ты о чем...минус тебе.

  • "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.
    1 час назад

    Доппельгангер

    Арэнда рулит



  • Хмык

    Хмык
    1 час назад

    полазник

    Хмык

    полазник

    "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.

    полазник

    ..он их раскрыл в декларации о доходах. с какого перепугу он должен объяснятся перед каждым любопытным?...



    Не желает быть публичным, его во власть никто насильно не тянул.



    ...он публично раскрыл доходы. остальное не твое дело. кстати - тебе трусы поношенные не интересуют?



    А остальное весьма любопытно. Кстати, не только для публики. Ибо подобные сверхдоходы должны интересовать, в первую очередь, наших силовиков.

    Потому как чиновник может кормится толькоот научной , преподавательской и творческой деятельности. Остальное криминал.

    В науке Донец не засветился, как и в преподавании. Да и с гармошкой на набережной, в свободное от работы время, замечен не был.



    ...Хмык.. доходы легальные. ты о чем...минус тебе.



    Это ты так говоришь. А вот у народа мнение совсем другое.



    Полез на высокую должность - будь готов к вполне обоснованным вопросам. Кстати, когда я отчитывался по доходам, то почему-то мне было "не в падлу" рассказать, почему у меня доход был больше, чем у губернатора.



  • полазник

    полазник
    1 час назад

    "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.

    полазник

    ...не буду. пусть тебя жаба душит.)))



    Я не завистливый человек и даже наоборот, но воров и хитрозадых не уважаю.

    Кошелёк их и чины их на меня как то не действуют и не впечатляют.

    Иметь столько, что схавать нельзя по моим понятиям глупо.

    К тому же что бы это ему вовсе не нужное для комфортной жизни иметь нужно прогибаться перед таким боссом как наш великий недоучка КАА.

    И это недоразумение претендует называть себя элитой?

    Это уже серьёзные отклонения в здоровье .



    ... ну яж и говорю - не укладывается у тебя в голове это. ..пятьсот рублей...)))

  • Я сама

    Я сама
    1 час назад

    Ну вот( Вся интрига пропала))

    Купил ненужное, сдал в аренду нуждающимся, получил лимончики)

  • Братеев1

    Братеев1
    1 час назад

    и этот на Мальту мотанёт

  • "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.
    1 час назад

    полазник

    "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.

    полазник

    ...не буду. пусть тебя жаба душит.)))



    Я не завистливый человек и даже наоборот, но воров и хитрозадых не уважаю.

    Кошелёк их и чины их на меня как то не действуют и не впечатляют.

    Иметь столько, что схавать нельзя по моим понятиям глупо.

    К тому же что бы это ему вовсе не нужное для комфортной жизни иметь нужно прогибаться перед таким боссом как наш великий недоучка КАА.

    И это недоразумение претендует называть себя элитой?

    Это уже серьёзные отклонения в здоровье .



    ... ну яж и говорю - не укладывается у тебя в голове это. ..пятьсот рублей...)))



    Оправдания воровсту не признаю.

    Потому и не укладывается представление наварованного как заработанного.

  • "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.
    1 час назад

    Я сама

    Ну вот( Вся интрига пропала))

    Купил ненужное, сдал в аренду нуждающимся, получил лимончики)



    Не пропала.

    Прость скромно умалчивается про первое звено цепочки. На что купил ненужное?

  • полазник

    полазник
    1 час назад

    Хмык

    полазник

    Хмык

    полазник

    "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.

    полазник

    ..он их раскрыл в декларации о доходах. с какого перепугу он должен объяснятся перед каждым любопытным?...



    Не желает быть публичным, его во власть никто насильно не тянул.



    ...он публично раскрыл доходы. остальное не твое дело. кстати - тебе трусы поношенные не интересуют?



    А остальное весьма любопытно. Кстати, не только для публики. Ибо подобные сверхдоходы должны интересовать, в первую очередь, наших силовиков.

    Потому как чиновник может кормится толькоот научной , преподавательской и творческой деятельности. Остальное криминал.

    В науке Донец не засветился, как и в преподавании. Да и с гармошкой на набережной, в свободное от работы время, замечен не был.



    ...Хмык.. доходы легальные. ты о чем...минус тебе.



    Это ты так говоришь. А вот у народа мнение совсем другое.

    Полез на высокую должность - будь готов к вполне обоснованным вопросам. Кстати, когда я отчитывался по доходам, то почему-то мне было "не в падлу" рассказать, почему у меня доход был больше, чем у губернатора.



    ...назови свою масть раз решил за базар подтянуть...)))

  • полазник

    полазник
    1 час назад

    "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.

    полазник

    "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.

    полазник

    ...не буду. пусть тебя жаба душит.)))



    Я не завистливый человек и даже наоборот, но воров и хитрозадых не уважаю.

    Кошелёк их и чины их на меня как то не действуют и не впечатляют.

    Иметь столько, что схавать нельзя по моим понятиям глупо.

    К тому же что бы это ему вовсе не нужное для комфортной жизни иметь нужно прогибаться перед таким боссом как наш великий недоучка КАА.

    И это недоразумение претендует называть себя элитой?

    Это уже серьёзные отклонения в здоровье .



    ... ну яж и говорю - не укладывается у тебя в голове это. ..пятьсот рублей...)))



    Оправдания воровсту не признаю.

    Потому и не укладывается представление наварованного как заработанного.



    ..перед тобой оправдываться никто и не собирается.

  • Хмык

    Хмык
    1 час назад

    полазник

    Хмык

    полазник

    Хмык

    полазник

    "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.

    полазник

    ..он их раскрыл в декларации о доходах. с какого перепугу он должен объяснятся перед каждым любопытным?...



    Не желает быть публичным, его во власть никто насильно не тянул.



    ...он публично раскрыл доходы. остальное не твое дело. кстати - тебе трусы поношенные не интересуют?



    А остальное весьма любопытно. Кстати, не только для публики. Ибо подобные сверхдоходы должны интересовать, в первую очередь, наших силовиков.

    Потому как чиновник может кормится толькоот научной , преподавательской и творческой деятельности. Остальное криминал.

    В науке Донец не засветился, как и в преподавании. Да и с гармошкой на набережной, в свободное от работы время, замечен не был.



    ...Хмык.. доходы легальные. ты о чем...минус тебе.



    Это ты так говоришь. А вот у народа мнение совсем другое.

    Полез на высокую должность - будь готов к вполне обоснованным вопросам. Кстати, когда я отчитывался по доходам, то почему-то мне было "не в падлу" рассказать, почему у меня доход был больше, чем у губернатора.



    ...назови свою масть раз решил за базар подтянуть...)))



    Гыг. Наверное из бубновых



  • chuma

    chuma
    1 час назад

    Михалыч, Донцу адвокаты не нужны. Если б честно, то не молчал бы.

  • полазник

    полазник
    1 час назад

    Хмык

    полазник

    Хмык

    полазник

    Хмык

    полазник

    "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.

    полазник

    ..он их раскрыл в декларации о доходах. с какого перепугу он должен объяснятся перед каждым любопытным?...



    Не желает быть публичным, его во власть никто насильно не тянул.



    ...он публично раскрыл доходы. остальное не твое дело. кстати - тебе трусы поношенные не интересуют?



    А остальное весьма любопытно. Кстати, не только для публики. Ибо подобные сверхдоходы должны интересовать, в первую очередь, наших силовиков.

    Потому как чиновник может кормится толькоот научной , преподавательской и творческой деятельности. Остальное криминал.

    В науке Донец не засветился, как и в преподавании. Да и с гармошкой на набережной, в свободное от работы время, замечен не был.



    ...Хмык.. доходы легальные. ты о чем...минус тебе.



    Это ты так говоришь. А вот у народа мнение совсем другое.

    Полез на высокую должность - будь готов к вполне обоснованным вопросам. Кстати, когда я отчитывался по доходам, то почему-то мне было "не в падлу" рассказать, почему у меня доход был больше, чем у губернатора.



    ...назови свою масть раз решил за базар подтянуть...)))



    Гыг. Наверное из бубновых



    ...наверное...)))

  • Братеев1

    Братеев1
    1 час назад

    хватит простыни кидать

  • полазник

    полазник
    1 час назад

    chuma

    Михалыч, Донцу адвокаты не нужны. Если б честно, то не молчал бы.



    ...я ему не адвокат. но и вы не судьи.

  • Парус

    Парус
    1 час назад

    Если честно- в декларацию не заглядывала- но сейчас пойду гляну. Имущество которое сдаётся в аренду- числиться в собственности?

    И да, согласно федеральному закону, сумма покупки за год не должна превышать официальной зарплаты у чиновника за три года. То есть если оф доход на административном месте за год не превышает 3 миллионов, а площади куплены на 20ку, то по требованиям СМИ чиновник обязан отчитаться за источник доходов.

  • полазник

    полазник
    1 час назад

    Братеев1

    хватит простыни кидать



    ...следи по смыслу.)))

  • "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.
    1 час назад

    полазник

    "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.

    полазник

    "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.

    полазник

    ...не буду. пусть тебя жаба душит.)))



    Я не завистливый человек и даже наоборот, но воров и хитрозадых не уважаю.

    Кошелёк их и чины их на меня как то не действуют и не впечатляют.

    Иметь столько, что схавать нельзя по моим понятиям глупо.

    К тому же что бы это ему вовсе не нужное для комфортной жизни иметь нужно прогибаться перед таким боссом как наш великий недоучка КАА.

    И это недоразумение претендует называть себя элитой?

    Это уже серьёзные отклонения в здоровье .



    ... ну яж и говорю - не укладывается у тебя в голове это. ..пятьсот рублей...)))



    Оправдания воровсту не признаю.

    Потому и не укладывается представление наварованного как заработанного.



    ..перед тобой оправдываться никто и не собирается.



    Тем более.

    Накой нужен такой служащий.

  • Братеев1

    Братеев1
    59 минут назад

    Донец-народ хочет знать правду

  • SoSeDkA

    SoSeDkA
    33 минуты назад

    Как это он не раскрывает? А 79-ФЗ?

  • домовенок

    домовенок
    30 минут назад

    "Зампред правительства Приамурья Донец не раскрывает секрет своих доходов"

    А если утюжком попытать?

  • полазник

    полазник
    27 минут назад

    ......

  • изoниaзидoм

    изoниaзидoм
    26 минут назад

    домовенок"Зампред правительства Приамурья Донец не раскрывает секрет своих доходов"

    А если утюжком попытать?


    Вроде женщина,а наклонности как у бандоса с 90-х!Откуда такие познания?Опыт не пропьешь?

  • домовенок

    домовенок
    18 минут назад

    изoниaзидoм

    домовенок

    "Зампред правительства Приамурья Донец не раскрывает секрет своих доходов"

    А если утюжком попытать?



    Вроде женщина,а наклонности как у бандоса с 90-х!Откуда такие познания?Опыт не пропьешь?


    Ну, дык, в телевизоре, куда ни глянь, да и во всех СМИ сплошные бандиты с их бандитскими методами вышибания признаний цветочными клумбами цветут. И ничего им не делается - цветут и пахнут на горе народу.

    А гендерная принадлежность тут нипричем, телек смотрят люди всех сортов и возрастов. Смотреть то больше нечего - сплошная официальная пропаганда "здорового" образа жизни

  • Кукрыникс

    Кукрыникс
    15 минут назад

    http://v.narodproekt.ru/warning/andrej-donets

  • "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.
    11 минут назад

    Кукрыникс



    http://v.narodproekt.ru/warning/andrej-donets

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