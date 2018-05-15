Несовершеннолетнего амурчанина будут судить за контрабанду стероидов

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В Ивановском районе следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 16-летнего местного жителя. Парня, занимающегося культуризмом, обвиняют в контрабанде анаболических стероидов.

Как установлено следствием, в начале февраля 2018 года юноша, находясь в Благовещенске, заказал через интернет доставку из-за границы анаболических стероидов, запрещенных к обороту в РФ. В начале марта молодой человек получил свой заказ в почтовом отделении по месту жительства.

Как сообщает СУ СКР по Амурской области, преступление было выявлено в ходе проведенных сотрудниками УФСБ России по региону оперативно-розыскных мероприятий.

В ходе предварительного следствия обвиняемый полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном.

В настоящее время уголовное дело в отношении него направлено прокурору Ивановского района. В дальнейшем дело должны передать в суд.

Ведомство также отмечает, что в Тынде в совершении аналогичного преступления подозревают 17-летнего жителя города. Расследование уголовного дела, возбужденного в отношении него, еще продолжается.