В Благовещенске названы победители международного чемпионата «ЖЭКА»

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Открытый международный чемпионат «ЖЭКА» проходил в Благовещенске впервые. В течение двух дней 50 учащихся школ Хэйхэ и Благовещенска состязались в рамках кибертурнира, направленного на освоение современных технологий энергосбережения в интерактивной форме, обучение способам сокращения расходов на жилищно-коммунальные услуги, а также воспитание у участников активной жизненной позиции.

Победителей в номинации «За благоустройство города» путевкой в загородный лагерь «Огонек» наградила мэр Благовещенска Валентина Калита. Путевки в «Огонек» получили:

Куманейкин Макар, обучающийся гимназии № 25 Благовещенска;

Се Цзячэн, обучающийся средней школы № 4 Хэйхэ;

Гроня Юлия, обучающаяся гимназии № 25 Благовещенска;

Ли Лянцзе, обучающийся средней школы № 4 Хэйхэ;

Ищеулов Максим, обучающийся школы № 28 Благовещенска;

Цзя Хайюэ, обучающийся средней школы № 4 Хэйхэ.

Со словами приветствия к участникам обратился также заместитель мэра города Хэйхэ Ма Чуньбо. За победу в номинации «Лучший знаток экологии» он вручил путевки по достопримечательностям города Удалянчи шести школьникам. Среди них:

Зюлев Никита, обучающийся гимназии № 25 Благовещенска;

Бай Юньжуй, обучающийся средней школы № 4 Хэйхэ;

Копылов Илья, обучающийся школы № 28 Благовещенска;

Чжан Линфэн, обучающийся средней школы № 4 Хэйхэ;

Пилипенко Олег, обучающийся школы № 28 Благовещенска;

Лю Минцюань, обучающийся средней школы № 4 Хэйхэ.

Глава Приамурья Александр Козлов поприветствовал участников чемпионата, сообщает пресс-служба администрации Благовещенска. В своей речи он поблагодарил руководство Фонда содействия реформированию ЖКХ за инициативу проведения такого мероприятия, а также за предоставленную детям возможность съездить в один из лучших детских центров России.

«Я уверен, что после этого ребята используют свои знания и в реальной жизни, расскажут о городских проблемах, которые нужно решать, своим одноклассникам, друзьям, близким. Я хочу выразить признательность Фонду содействия реформированию ЖКХ за инициативу в разработке этой игры. Уверен, она будет способствовать повышению грамотности молодого поколения в вопросах жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства городских территорий. Чем больше людей поймут, что двор, улица, город, регион, планета – это наш общий дом, тем проще будет решать существующие проблемы», – цитирует главу региона пресс-служба правительства Амурской области.

Александр Александрович за победу в номинации «Чистота планеты – залог хорошего настроения» вручил путевки в областной детский загородный лагерь «Колосок» шести школьникам, среди которых:

Воробьев Илья, обучающийся гимназии № 25 Благовещенска;

Чэнь Хенбинь, обучающийся средней школы № 4 Хэйхэ;

Ершов Станислав, обучающийся гимназии № 25 Благовещенска;

Чжан Бокан, обучающийся средней школы № 4 Хэйхэ;

Бовкун Алексей, обучающийся гимназии № 25 Благовещенска;

Ян Бокай, обучающийся средней школы № 4 Хэйхэ.

Главный приз – путевку в международный детский центр «Артек» – из рук губернатора получили также шесть ребят.

По результатам чемпионата места распределились следующим образом:

Дипломом за III место в международном чемпионате награждены: Таратон Владислав, обучающийся гимназии № 25 Благовещенска; Гао Яшэ, обучающийся средней школы № 4 Хэйхэ.

Дипломом за II место в международном чемпионате награждены: Караулов Семен, обучающийся гимназии № 25 Благовещенска; Чжан Иньсюань, обучающийся средней школы № 4 Хэйхэ.

Дипломом за I место в международном чемпионате награждены: Замараев Константин, обучающийся гимназии № 25 Благовещенска; Чжан Ханьюэ, обучающийся средней школы № 4 Хэйхэ.