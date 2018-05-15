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Амурским предпринимателям расскажут о субсидиях, грантах, кредитах и криптовалюте

Амурским предпринимателям расскажут о субсидиях, грантах, кредитах и криптовалюте

В субботу, 19 мая, в рамках Недели амурского бизнеса в Благовещенске пройдет V ежегодная практическая выставка-конференция для предпринимателей «Деньги для малого бизнеса». Здесь предприниматели могут встретиться с профильными министрами, представителями банков и задать необходимые вопросы.

Выставка-конференция пройдет в Амурском областном доме народного творчества и будет работать с 11:00 до 16:00. Организаторами являются правительство Амурской области, Амурское региональное отделение общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России».

Как пояснил организатор мероприятия Борис Белобородов, конференция пройдет в двух форматах. С одной стороны, это будет выставка, на которой свои предложения по финансовой поддержке представят различные банки. С другой – это будет встреча предпринимателей с профильными областными министрами, банковскими служащими,

представителями организаций инфраструктуры поддержки малого бизнеса, предпринимателями, имеющими реальный опыт получения финансовой поддержки. Отдельно соберутся представители агропромышленного комплекса и других отраслей экономики.

Посетителям предоставят информацию по видам финансовой поддержки малого бизнеса в 2018 году, условиям получения грантов, субсидий, льготных кредитов, участию в торгах, о причинах закрытию банковских счетов, борьбе с обналичкой, возможностях использования криптовалют для пополнения финансовых ресурсов и многое другое.

Предпринимателям вход бесплатный, организуется регистрация.

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#экономика

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