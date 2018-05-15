Амурчанину нужны деньги, чтобы получить шанс на избавление от тяжелой болезни

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В Приамурье собирают средства для 18-летнего жителя поселка Новобурейский Бурейского района Александра Рябошапко. У юноши тяжелый диагноз – сидеробластная анемия.

Болезнь у парня диагностировали еще в раннем детстве. В России этот редкий недуг считается неизлечимым, однако в Германии специалисты полагают, что могут вылечить Александра, но это стоит больших денег.

Как рассказала ИА «Амур.инфо» мать юноши Ирина, Александр вынужден постоянно принимать препарат пиридоксин, также ему регулярно делают переливания крови. Из-за недуга у парня проблемы с учебой, сильная усталость.

Чтобы получить шанс на избавление от болезни, ему нужно поехать на лечение в клинику, расположенную в городе Фрайбург в Германии. Квоту на это получить в России не получилось, а потому на лечение требуется 10 тысяч евро, то есть около 740 тысяч рублей. Таких денег у семьи нет.

Реквизиты для сбора средств:

Карта Сбербанка, № 4276 0300 1672 2007 (волонтер Игорь Меметов). Как уточнила Ирина, ее карту в настоящее время пришлось заблокировать из-за того, что с нее, предположительно, пытались похитить деньги мошенники. Поэтому женщина договорилась с Игорем о том, что сбор средств будет осуществляться на его карту.