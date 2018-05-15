Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2018, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
15мая
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 17:41 7

Амурчанину нужны деньги, чтобы получить шанс на избавление от тяжелой болезни

Амурчанину нужны деньги, чтобы получить шанс на избавление от тяжелой болезни
Фото: knssradio.com

В Приамурье собирают средства для 18-летнего жителя поселка Новобурейский Бурейского района Александра Рябошапко. У юноши тяжелый диагноз – сидеробластная анемия.

Болезнь у парня диагностировали еще в раннем детстве. В России этот редкий недуг считается неизлечимым, однако в Германии специалисты полагают, что могут вылечить Александра, но это стоит больших денег.

Как рассказала ИА «Амур.инфо» мать юноши Ирина, Александр вынужден постоянно принимать препарат пиридоксин, также ему регулярно делают переливания крови. Из-за недуга у парня проблемы с учебой, сильная усталость.

Чтобы получить шанс на избавление от болезни, ему нужно поехать на лечение в клинику, расположенную в городе Фрайбург в Германии. Квоту на это получить в России не получилось, а потому на лечение требуется 10 тысяч евро, то есть около 740 тысяч рублей. Таких денег у семьи нет.

Реквизиты для сбора средств:

Карта Сбербанка, № 4276 0300 1672 2007 (волонтер Игорь Меметов). Как уточнила Ирина, ее карту в настоящее время пришлось заблокировать из-за того, что с нее, предположительно, пытались похитить деньги мошенники. Поэтому женщина договорилась с Игорем о том, что сбор средств будет осуществляться на его карту.

Просмотров всего: 873

#здоровье

распечатать


Общество 4

Для благовещенца в Таиланде Александра Гужикова собрали нужную сумму
Общество 1

У некоторых обратившихся в онкодиспансер в день открытых дверей выявили раковые опухоли
Общество 2

Амурчане смогут проверить репродуктивное здоровье
Происшествия 3

В Тынде от менингита умерла девушка
Комментарии
Показать все (7) Обсудить на форуме
  • Игорь Меметов

    Игорь Меметов
    2 часа назад

    Здравствуйте! Знаю что сейчас как и в прошлый раз будут обсуждения, но первые переводы пришли от Олег Игоревич Г. 200р., Виктория Владимировна Г. 400р., Наталья Николаевна Ф. 500р., спасибо огромное всем. В на данный момент у мамы собрано 34т. 500р. Если в друг возникнут вопросы с мамой можно связаться по телефону :89098173447 Ирина.

  • СлоноКот

    СлоноКот
    2 часа назад

    для таких сборов, чтобы не было обсуждений, необходимо иметь отдельный кард-счет и публиковать ссылку на просмотр ежедневной, еженедельной и ежемесячной выписки по нему.

  • Игорь Меметов

    Игорь Меметов
    2 часа назад

    Все средства которые будут приходить я пишу в комментариях, чтоб не создавать сомнения.

  • Игорь Меметов

    Игорь Меметов
    2 часа назад

    Вячеслав Михайлович Р. 500р. От вас спасибо

  • Игорь Меметов

    Игорь Меметов
    1 час назад

    Наталия Валерьевна Б. 200р.От вас, спасибо!

  • Игорь Меметов

    Игорь Меметов
    1 час назад

    Любовь Александровна В. 500р., Владислав Сергеевич П. 500р. От вас, спасибо!

  • Игорь Меметов

    Игорь Меметов
    1 час назад

    Галина Борисовна Р. 500р. От вас, спасибо!

Показать все (7) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь