У некоторых обратившихся в онкодиспансер в день открытых дверей выявили раковые опухоли

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Во время дня открытых дверей в областном онкологическом диспансере у нескольких обратившихся были диагностированы злокачественные опухоли. Еще у нескольких человек обнаружили доброкачественные новообразования и фоновые патологии.

День открытых дверей в поликлинике онкодиспансера прошел в субботу, 12 мая. Пpиeм вели шесть врачей по специальностям онкология (маммология), урология, хирургия. Консультации получили 89 пациентов.

Во время обследования выявлено 11 случаев злокачественных новообразований: рак молочной железы – 2 случая, базалиома – 6, меланома – 1, лимфома – 1, рак почки – 1, что составило 12,4 % от числа обратившихся. Для сравнения, по результатам дня открытых дверей, проведенного 3 февраля 2018 года, цифра была 3,7 %.

Кроме того, установлено 12 случаев доброкачественных новообразований. Еще у 27 пациентов выявлена фоновая патология.

Врачи делали обратившимся УЗИ, маммографию, рентген грудной клетки, брали кровь на анализ, пункционную биопсию на цитологию, а также биопсию на гистологическое исследование.