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Тема «Эха Москвы в Благовещенске»: итоги концертного сезона областной филармонии

Тема «Эха Москвы в Благовещенске»: итоги концертного сезона областной филармонии

16 мая утром в студию «Эха Москвы в Благовещенске» придет директор Амурской областной филармонии Ольга Смирнова. Она расскажет об итогах концертного сезона. Беседовать с гостьей будут Нино Кохреидзе и Екатерина Кузьмина.

Утренний эфир «Эха» длится с 07:00 до 09:00 (по будням) и с 09:00 до 10:00 (по субботам); дневной эфир – с 12:00 до 13:00 (по будням); вечерний эфир – с 17:00 до 18:30 (по будням).

«Эхо Москвы в Благовещенске» вещает на волне 101.5 FM. Радиослушатели могут задать гостям студии свои вопросы или принять участие в обсуждении тем по телефону прямого эфира (4162) 31-101-5 или, отправив сообщение в WhatsApp на номер +7-965-671-101-5.

Также можно предложить свои темы для обсуждения, позвонив в редакцию «Эха Москвы в Благовещенске» по номеру (4162) 333-001 или написав в WhatsApp по номеру +7-965-671-101-5.

Прямые трансляции интервью можно наблюдать в инстаграм-аккаунтах «Эха». https://www.instagram.com/echo101_5/

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