В понедельник из-за непогоды без света остались около трех тысяч амурчан

Фото: kitobam.com

Три населенных пункта Амурской области в понедельник, 14 мая, остались без света из-за непогоды. Гроза разрушила изоляторы на линиях электропередачи. В некоторых районах Приамурья сильный ветер повалил деревья, местами по области прошел град.

Из-за грозы без света на несколько часов остались жители сел Ерковцы Ивановского района, Рогозовки Ромненского района и Старой Райчихи в Бурейском районе – всего более 1 700 человек. Жителям Ерковцов и Рогозовки энергетики вернули свет уже через час, а сельчанам Старой Райчихи – через три часа.

Как сообщили в ДРСК, 14 мая энергетики ввели режим повышенной готовности, по области было обеспечено дежурство, а также усилены бригады.

В понедельник непогода разгулялась во многих районах Приамурья. По информации Амурского гидрометцентра, почти во всех южных и центральных районах были грозы. При этом максимальное усиление ветра составляло до 18-20 метров в секунду. Со скоростью 20 метров в секунду ветер дул в Мазанове Мазановского района.

В Мазанове и в Архаре был зафиксирован град. Некоторые районы в официальную сводку не попали, так как в Приамурье не очень развита сеть метеостанций.

В социальных сетях амурчане также делятся фото и видео града в пгт Новобурейский, Райчихинске, Возжаевке и в Благовещенске. В некоторых случаях льдинки достигали в диаметре нескольких сантиметров. К примеру, благовещенцы засняли сильный град в районе сплавной конторы областного центра. На кадрах запечатлено, как собаки, попавшие под град, скулят от боли и пытаются спастись бегством.

«В области прошел фронт, явление не редкое, особенно весной и летом. У нас циклоническая деятельность, она как раз способствует тому, что все эти явления возникают. Мы знаем, какое у нас бурное лето, а поскольку вчера температура была по области до 25–27 градусов тепла – этот летний фон температур и определяет, в том числе, такую термодинамику нижних слоев атмосферы. Это бурные интенсивные процессы, формируется грозовая облачность. Чем мощнее облачность кучево-дождевая, тем больше вероятность, что там зародятся вот эти процессы. Они локальные, они коротко живущие. У них маленькая площадь, маленький период действия. Тот же град всегда идет узкой полосой. Идет обычно несколько минут. Чем меньше явление, тем труднее его предугадать. А оценивать интенсивность грозы мы не можем, так как у нас нет локаторов», – объяснили в Амурском гидрометцентре.

Также местами по области ветер был такой силы, что валил деревья на проезжую часть дорог, создавая преграды для автомобилей. В некоторых местах водителям вручную приходилось расчищать дорогу, чтобы продолжить движение.

Еще один участок дороги, на котором дерево перегородило проезжую часть, автомобилисты сняли на дороге Свободный – Шимановск, около санатория «Бузули». На одном из видео, снятом из салона автомобиля, автор предполагает, что падающее дерево даже зацепило автомобиль, находящийся на встречной полосе движения.

Один из автомобилистов, проезжающих мимо перегораживающего дорогу дерева, высказал мнение, что вдоль дорог их необходимо спиливать.

А в одной из соцсетей было опубликовано видео сильной пылевой бури на фоне практически черного неба. В комментариях указано, что кадры сняты на территории Амурского газоперерабатывающего завода.