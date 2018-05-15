Самым богатым губернатором ДФО стал глава Сахалина Олег Кожемяко

Все губернаторы Дальневосточного федерального округа отчитались по доходам за 2017 год. В тройку лидеров вошли Олег Кожемяко (Сахалинская область), Вячеслав Шпорт (Хабаровский край) и Андрей Тарасенко (врио губернатора Приморья).

Согласно данным декларационной кампании за прошлый 2017 год, самый большой доход у губернатора Сахалина Олега Кожемяко – 25,2 миллиона рублей. Это на 2 миллиона рублей меньше, чем было указано в декларации главы год назад, сообщает SakhalinMedia. В собственности у главы Сахалина – мотоцикл Harley Davidson XL883N, земельный участок площадью в 45 тысяч квадратных метров, четыре жилых дома (общей площадью 351,7 квадрата). В пользовании у губернатора находятся две квартиры (97 и 114 квадратов соответственно) и земельный участок площадью 120 тысяч квадратных метров.

На втором месте глава Хабаровского края Вячеслав Шпорт с доходом 16,5 миллиона рублей. Шпорт владеет квартирой площадью 115,8 квадратных метров, автомобилем Lexus LX 570, машиноместом, а также прицепом и снегоходом. Его супруга в 2017 году задекларировала 774,2 тысячи рублей.

Андрей Тарасенко, врио губернатора Приморского края, показал годовой доход в размере 16,1 миллиона рублей. В собственности у врио губернатора Приморья имеется квартира в 190,3 квадратных метра, гараж, снегоход, прицеп и автомобиль Land Cruiser Prado. Супруга главы Приморья заработала 6,1 миллиона рублей.

Руководители остальных дальневосточных регионов по итогам прошлого года задекларировали доходы существенно меньше своих коллег:

– губернатор Камчатского края Владимир Илюхин – 9,4 миллиона рублей; – глава Республики Саха (Якутия) Егор Борисов – 6,4 миллиона рублей; – губернатор Магаданской области Владимир Печёный – 6,3 миллиона рублей; – губернатор ЕАО Александр Левинталь – 4,3 миллиона рублей; – губернатор Чукотки Роман Копин – 4,1 миллиона рублей; – губернатор Амурской области Александр Козлов – 2,3 миллиона рублей.

Фото: ИА «СахалинМедиа»