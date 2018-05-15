Жильцы благовещенской многоэтажки не пустили строителей, которые собирались раскопать их двор

Во вторник, 15 мая, жители благовещенского жилого дома по адресу: улица Строителей, 109, выступили против неизвестной строительной организации, которая собиралась копать в их дворе. Жильцам предъявили протокол, согласно которому те якобы согласились на работы, но сами жители дома заявляют, что такой документ не подписывали.

Жительница дома Наталья Казимирова рассказала корреспонденту ИА «Амур.инфо», что около двух лет назад велись разговоры о строительстве магазина в отдельном здании неподалеку от дома № 109 по улице Строителей.

«Нам об этом рассказывали на общем собрании, но еще полгода назад считалось, что этого строительства не будет, – обрисовала ситуацию жительница дома. – Но полтора месяца назад снова сказали – всё будет, и изменить ничего нельзя. Начали огораживать территорию. Там нет никакого информационного баннера. Неизвестно, кто ведет строительство, когда должны завершиться работы».

Во дворе дома вбивают колышки. Видимо, как полагают жильцы, ведется разметка. Колышки находятся в двух метрах от детской площадки. Строители заняли парковочную площадку.

Утром во вторник, 15 марта, работники неизвестной подрядной организации подогнали технику и собрались копать уже во дворе дома. Когда жильцы обратились к ним с вопросом: что они делают, подрядчики, по словам Натальи, сказали, что занимаются переносом канализации. «И они показали жильцам бумагу о том, что все жильцы дома дали согласие на эти работы, – рассказала Наталья Казимирова. – Все собравшиеся – представители 15–20 квартир – заявили, что такое согласие они не подписывали».

Люди были возмущены, так как копать собрались уже на придомовой территории: сделали разметку и начали ломать асфальт. Когда жители вызвали полицию, строители собрали технику и уехали. Часть жильцов остались дежурить и ждать полицейских.

«Если про строительство магазина нам на собрании жильцов говорили, то про перенос канализации прямо во дворе – нет, – уверенно заявляет Наталья. – Поэтому непонятно, откуда взялся этот протокол».

Позже к дому подъехали полицейские. Жильцы рассказали, что у них взяли показания и приняли заявление.

В полиции Благовещенска уточнили, что 15 мая к ним поступило два встречных заявления. В первом жильцы дома № 109 по улице Строителей написали о том, что возле их дома пытались незаконно вести строительные работы.

Строительная организация написала заявление о том, что ее работникам препятствовали вести работы. Полицейские проводят проверку по обоим обращениям.