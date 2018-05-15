Газовые проекты принесли в бюджет Приамурья почти 2,5 миллиарда рублей

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За время строительства магистрального газопровода «Сила Сибири» и Амурского ГПЗ, то есть с 2014 года, в бюджет Амурской области поступило 2,49 миллиарда рублей налоговых поступлений. Самый большой приток налогов зафиксирован в прошлом году. Он составил более 1,4 миллиарда рублей.

На этапе проектирования Амурский ГПЗ и газопровод «Сила Сибири» принесли региону 7,7 миллиона рублей. А уже с началом строительства налоговые поступления увеличились до миллиарда рублей в год. Как отмечают специалисты, увеличение налогов продлится до 2019 года и связано с пиком строительства объектов.

На данный момент в строительстве задействовано 62 организации. При этом 11 из них – местные компании. На строительных площадках трудятся почти 600 амурских специалистов, сообщили в областном правительстве.