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15мая
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сегодня, 16:17 6

Газовые проекты принесли в бюджет Приамурья почти 2,5 миллиарда рублей

Газовые проекты принесли в бюджет Приамурья почти 2,5 миллиарда рублей
Фото: teplosfera.ru

За время строительства магистрального газопровода «Сила Сибири» и Амурского ГПЗ, то есть с 2014 года, в бюджет Амурской области поступило 2,49 миллиарда рублей налоговых поступлений. Самый большой приток налогов зафиксирован в прошлом году. Он составил более 1,4 миллиарда рублей.

На этапе проектирования Амурский ГПЗ и газопровод «Сила Сибири» принесли региону 7,7 миллиона рублей. А уже с началом строительства налоговые поступления увеличились до миллиарда рублей в год. Как отмечают специалисты, увеличение налогов продлится до 2019 года и связано с пиком строительства объектов.

На данный момент в строительстве задействовано 62 организации. При этом 11 из них – местные компании. На строительных площадках трудятся почти 600 амурских специалистов, сообщили в областном правительстве.

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#областная власть #экономика

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Комментарии
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  • Братеев1

    Братеев1
    1 час назад

    и всё отправят в Москву на погашение долгов

  • ООШШ

    ООШШ
    57 минут назад

    Ой, как на бумаге то хорошо пишется,ещё бы в реальности их ощутить!

  • Изнуренков

    Изнуренков
    29 минут назад

    ООШШ

    Ой, как на бумаге то хорошо пишется,ещё бы в реальности их ощутить!



    А как ты их хочешь ощутить? У себя на банковской карте?

  • Victrix

    Victrix
    19 минут назад

    Изнуренков

    ООШШ

    Ой, как на бумаге то хорошо пишется,ещё бы в реальности их ощутить!



    А как ты их хочешь ощутить? У себя на банковской карте?



    А почему бы и нет? В виде зарплат, пособий, субсидий....

  • Изнуренков

    Изнуренков
    18 минут назад

    Victrix

    Изнуренков

    ООШШ

    Ой, как на бумаге то хорошо пишется,ещё бы в реальности их ощутить!



    А как ты их хочешь ощутить? У себя на банковской карте?



    А почему бы и нет? В виде зарплат, пособий, субсидий....



    Так зарплаты, пособия и субсидии в том числе и из этих денег выплачиваются!

  • gbsdex

    gbsdex
    3 минуты назад

    раньше бы дали народу разобрать на дрова и платить не нужно. Где то барак разбирают, где-то жгут, в мэрии что то плохо с умными людьми.

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