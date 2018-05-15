Благовещенцев возмутило, что никто не убирает остатки сгоревшего дома в центре города

Активное обсуждение этой проблемы горожанами в WhatsApp – в группе «Амур.инфоПОВОД» – началось в четверг, 10 мая. Благовещенцы делились фотографиями кучи обгоревших досок, оставшехся после пожара. Один из пользователей в шутку написал, что это архитектурный памятник. «Интересно, надолго этот памятник?» – поинтересовался другой пользователь.

10 мая ИА «Амур.инфо» направило в пресс-службу администрации Благовещенска запрос, чтобы узнать, когда будет убрано место пожара.

15 мая редакция получила ответ от управления ЖКХ города. В нем говорится: «В настоящее время администрацией города Благовещенска рассматривается вопрос о выделении из резервного фонда администрации города Благовещенска средств для разбора здания по улице Зейской, 224А.

Снос сгоревшего строения будет осуществлен подрядной организацией, отобранной в соответствии с федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"». Сроки проведения работ не уточняются.

Житель Благовещенска Игорь в разговоре с корреспондентом ИА «Амур.инфо» выразил недоумение по поводу того, что на месте пожара ничего не сделали. Это место пугает в том числе и гостей областного центра.

«Я думаю, что властям не составило бы труда просто взять и убрать это все, в один день вычистить. Или хотя бы поставить какое-то ограждение, закрыть баннером этот угол», – говорит Игорь.