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Благовещенцев возмутило, что никто не убирает остатки сгоревшего дома в центре города

Благовещенцев возмутило, что никто не убирает остатки сгоревшего дома в центре города

Жители Благовещенска обсуждают в WhatsApp последствия пожара, который был в городе 29 апреля. В районе пересечения улиц Калинина и Зейской сгорел двухэтажный нежилой барак. То, что осталось после пожара, до сих пор не убрано.

Активное обсуждение этой проблемы горожанами в WhatsApp – в группе «Амур.инфоПОВОД» – началось в четверг, 10 мая. Благовещенцы делились фотографиями кучи обгоревших досок, оставшехся после пожара. Один из пользователей в шутку написал, что это архитектурный памятник. «Интересно, надолго этот памятник?» – поинтересовался другой пользователь.

10 мая ИА «Амур.инфо» направило в пресс-службу администрации Благовещенска запрос, чтобы узнать, когда будет убрано место пожара.

15 мая редакция получила ответ от управления ЖКХ города. В нем говорится: «В настоящее время администрацией города Благовещенска рассматривается вопрос о выделении из резервного фонда администрации города Благовещенска средств для разбора здания по улице Зейской, 224А.

Снос сгоревшего строения будет осуществлен подрядной организацией, отобранной в соответствии с федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"». Сроки проведения работ не уточняются.

Житель Благовещенска Игорь в разговоре с корреспондентом ИА «Амур.инфо» выразил недоумение по поводу того, что на месте пожара ничего не сделали. Это место пугает в том числе и гостей областного центра.

«Я думаю, что властям не составило бы труда просто взять и убрать это все, в один день вычистить. Или хотя бы поставить какое-то ограждение, закрыть баннером этот угол», – говорит Игорь.

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#интернет #пожары #происшествия

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Комментарии
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  • Токарев

    Токарев
    1 час назад

    нужно провести конкурс, не каждый справится с этой ответственной задачей

  • Страйкер

    Страйкер
    1 час назад

    тетю Валю пора на пенсию просто, найти поживее кого нибудь надо, как предыдущий мэр был

  • Страйкер

    Страйкер
    58 минут назад

    город без хозяина

  • DimonS

    DimonS
    57 минут назад

    Я целую кучу фотографий таких памятников присылал на Амур.инфо. Которые "стоят" уже по многу лет. Но так как я живу в поселке, а не в городе, то на них просто забили. А тут надо же - аж пол-месяца лежат такие руины!

  • Изнуренков

    Изнуренков
    43 минуты назад

    Токарев

    нужно провести конкурс, не каждый справится с этой ответственной задачей



    Потому что этого требует законодательство!

  • Хмык

    Хмык
    38 минут назад

    А зачем убирать?

    Сегодня глянул на это пожарище - весьма живописно смотрится.

    И очень хорошо вписывается пейзаж с окружающими его трущебами.

  • Алгебра

    Алгебра
    23 минуты назад

    Интересно, а ГСТК не может разве убрать, или какие у нас сейчас есть муниципальные предприятия.

  • Изнуренков

    Изнуренков
    17 минут назад

    Алгебра

    Интересно, а ГСТК не может разве убрать, или какие у нас сейчас есть муниципальные предприятия.



    Бюджет ГСТК расписан на год вперед, и там нет средств на эти работы! Если бы все так просто было...

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