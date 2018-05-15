Более 1,6 миллиона рублей долгов по зарплате выплатили работникам амурской компании «Велес»

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Прокуратура Благовещенска по поручению прокуратуры Амурской области провела проверку ООО «Велес» по вопросу соблюдения трудового законодательства в части своевременности выплаты заработной платы работникам. Компания не выплатила зарплату сотрудникам на общую сумму 1 678 689,90 рублей с января по март 2018 года.

В связи с выявленными нарушениями федерального законодательства и в целях защиты прав граждан прокурором города Благовещенска генеральному директору общества внесено представление об устранении нарушений трудового законодательства, которое рассмотрено и удовлетворено. Долги по зарплате были погашены.

Одновременно с внесением представления прокурором в отношении ООО «Велес» возбуждено дело об административном правонарушении по факту невыплаты зарплаты, оно направлено в Гострудинспекцию и находится на рассмотрении. Кроме того, в городской следственный отдел направлено постановление с материалами проверки по факту невыплаты зарплаты для проведения проверки, сообщает областная прокуратура.

Между тем задолженность перед работниками у компании образовалась не впервые. Правда, ранее проверку проводили следственные органы Хабаровска, так как речь шла о хабаровском сельскохозяйственном комплексе «Агроэнерго», который купило руководство ООО «Велес». Долг перед работниками комплекса составил 24 миллиона рублей.

По данным минсельхоза Хабаровского края, у «Агроэнерго» арестованы счета, 20-процентное ограничение наложено на выручку, арестовано имущество на сумму около 7,5 миллиона рублей. По исполнительным листам люди получают выплаты, рассказал начальник отдела Минсельхоза Евгений Варлаханов. По данным хабаровского крайстата, задолженность по зарплате составляет 24 миллиона 700 тысяч рублей, инспекция по труду сообщает о 23 миллионах 100 тысячах рублей. Такие суммы накопились с конца прошлого года по 5 мая этого, пишет AmurMedia.