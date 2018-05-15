В центре Благовещенска автомобиль сбил женщину (видео)

15 мая в центре Благовещенска, в районе перекрестка улиц 50-летия Октября и Горького, автомобиль совершил наезд на пешехода. Об этом ИА «Сканер» сообщили очевидцы, прислав видео с места происшествия. В управлении ГИБДД по Амурской области ИА «Амур.инфо» эти сведения подтвердили.

По информации ведомства, авария произошла в 14:00. Водитель автомобиля Toyota Kluger совершил наезд на пешехода. Женщина 1968 года рождения получила травмы. Полицейские устанавливают подробности и обстоятельства ДТП. Видео: instagram.com/skaner_dtp28

Просмотров всего: 2135

#ДТП #происшествия #транспорт

распечатать

Александр Авдеев