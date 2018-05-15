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В центре Благовещенска автомобиль сбил женщину (видео)

В центре Благовещенска автомобиль сбил женщину (видео)

15 мая в центре Благовещенска, в районе перекрестка улиц 50-летия Октября и Горького, автомобиль совершил наезд на пешехода. Об этом ИА «Сканер» сообщили очевидцы, прислав видео с места происшествия. В управлении ГИБДД по Амурской области ИА «Амур.инфо» эти сведения подтвердили.

По информации ведомства, авария произошла в 14:00. Водитель автомобиля Toyota Kluger совершил наезд на пешехода. Женщина 1968 года рождения получила травмы. Полицейские устанавливают подробности и обстоятельства ДТП.

Видео: instagram.com/skaner_dtp28

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#ДТП #происшествия #транспорт

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