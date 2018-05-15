В амурских газетах публикуют объявления о купле-продаже дериватов животных

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В редакцию ИА «Амур.инфо» обратилась жительница Благовещенска. Она рассказала, что обнаружила в одной из местных газет объявления о продаже дериватов диких животных. Женщина усомнилась, законно ли это.

Как видно на снимке, присланном благовещенкой, объявления, в которых фигурируют дериваты, соседствуют с обычными. Корреспондент информагентства позвонил по указанным телефонам, однако собеседники заявили, что не продают, а покупают дериваты. Горожанка же, обратившаяся в редакцию, сообщала, что речь идет о продаже.

ИА «Амур.инфо» передало сведения об объявлениях о купле-продаже дериватов полиции. В МО МВД России «Благовещенский» сообщили, что по факту этой информации будет проведена проверка.

Как видно, в объявлениях фигурируют медвежьи лапы, клыки волка, струя кабарги. Ввоз в Россию и вывоз подобных товаров регламентируется законодательством. На сайте Федеральной таможенной службы РФ сообщается, что предусмотрен перечень товаров для личного пользования, ограниченных к ввозу на таможенную территорию таможенного союза, а также вывозу с этой территории. В нем значатся «редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды диких животных и дикорастущих растений, их части и (или) дериваты, включенные в Красные книги Республики Армения, Республики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской Республики и Российской Федерации, ограниченные к перемещению через таможенную границу при вывозе».

В пресс-службе Благовещенской таможни информагентству сообщили, что в 2018 году в регионе деятельности таможни было пресечено 7 попыток вывоза с таможенной территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС) предметов животного происхождения / частей диких животных.

Через таможенную границу ЕАЭС в 2018 году в регионе деятельности Благовещенской таможни люди пытались вывезти, в частности, клыки медведя в количестве 35 штук; суставы ступней медведя в количестве 2 штук; зубы, полученные при убое медведей разных размеров, в количестве 11 штук общим весом 92,82 грамма; ступню особи бурого медведя; правую ступню особи гималайского медведя.

По всем этим случаям были возбуждены дела об административных правонарушениях.

Кроме того, таможенным органом была пресечена попытка вывоза крупной партии дериватов кабарги (451 струя кабарги, в том числе 245 – в высушенном виде и 206 – в замороженном). Общий вес нелегальной партии составил более 11,8 килограмма, стоимость – почти 7,4 миллиона рублей. По данному факту было возбуждено уголовное дело.