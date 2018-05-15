Глава Зейского района Андрей Ложечкин покидает свой пост
Губернатор Амурской области предложил главе Зейского района Андрею Ложечкину покинуть свой пост. Кадровое решение принято по итогам прохождения пика пожароопасного сезона, сообщает пресс-служба губернатора.
Предложение главе было озвучено на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, которое проводил губернатор Александр Козлов.
Этому предшествовал доклад зампреда правительства Алексея Венглинского по работе районных штабов и КЧС при прохождении пожароопасного сезона. В докладе в негативном ключе был отмечен именно Зейский район.
«В целом работа районных штабов и районных комиссий по чрезвычайным ситуациям при прохождении пожароопасного сезона оценивается как удовлетворительная, несмотря на ряд имеющихся замечаний. Неудовлетворительно у нас была организована работа на уровне районного штаба только по Зейскому району. Руководство района фактически самоустранилось от принятия решений и руководства районным штабом. Последние выходные у нас районным штабом командовал просто начальник авиаотделения Амурской авиабазы. Для стабилизации природных пожаров на территорию Зейского района пришлось выдвигать должностных лиц из министерства лесного хозяйства и Амурской авиабазы», – озвучил Алексей Венглинский.
Затем прозвучало, что в дальнейшем Зейский район будет находиться в зоне риска, так как на северных территориях ожидается продолжение пожароопасного сезона. До 20-х чисел июня, помимо Зейского района, пожары возможны в Сковородинском, Тындинском, Зейском, а также в северо-восточной части Селемджинского района. Поэтому на эти территории будут перевозить лесопожарную группировку из южных и центральных районов.
После этого губернатор по видеосвязи обратился к Андрею Ложечкину и спросил, согласен ли он с критикой зампреда. Глава Зейского района ответил: «Да, согласен».
«Тогда, Андрей Юрьевич, я вам рекомендую сегодня до конца дня написать заявление об отставке по собственному желанию и освободить это место для того, чтобы новая команда готовила район и мы больше таких проблем не имели», – заключил Александр Козлов.
Андрей Ложечкин по телефону рассказал, что предложение губернатора принял. Он также признался, что сам до последнего времени не знал о грядущих переменах. О том, какие дальше должны последовать процедуры и кто займет его кресло, Андрей Юрьевич сказать пока затрудняется.
Зейским районом Андрей Ложечкин руководил с сентября 2015 года. Его кандидатуру одобрили депутаты Зейского районного Совета народных депутатов. До этого несколько месяцев он был исполняющим обязанности главы, после того как полномочия главы Зейского района снял с себя Андрей Сухомесов.
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