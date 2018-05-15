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сегодня, 13:59 23

Глава Зейского района Андрей Ложечкин покидает свой пост

Глава Зейского района Андрей Ложечкин покидает свой пост
Фото www.admzr.ru

Губернатор Амурской области предложил главе Зейского района Андрею Ложечкину покинуть свой пост. Кадровое решение принято по итогам прохождения пика пожароопасного сезона, сообщает пресс-служба губернатора.

Предложение главе было озвучено на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, которое проводил губернатор Александр Козлов.

Этому предшествовал доклад зампреда правительства Алексея Венглинского по работе районных штабов и КЧС при прохождении пожароопасного сезона. В докладе в негативном ключе был отмечен именно Зейский район.

«В целом работа районных штабов и районных комиссий по чрезвычайным ситуациям при прохождении пожароопасного сезона оценивается как удовлетворительная, несмотря на ряд имеющихся замечаний. Неудовлетворительно у нас была организована работа на уровне районного штаба только по Зейскому району. Руководство района фактически самоустранилось от принятия решений и руководства районным штабом. Последние выходные у нас районным штабом командовал просто начальник авиаотделения Амурской авиабазы. Для стабилизации природных пожаров на территорию Зейского района пришлось выдвигать должностных лиц из министерства лесного хозяйства и Амурской авиабазы», – озвучил Алексей Венглинский.

Затем прозвучало, что в дальнейшем Зейский район будет находиться в зоне риска, так как на северных территориях ожидается продолжение пожароопасного сезона. До 20-х чисел июня, помимо Зейского района, пожары возможны в Сковородинском, Тындинском, Зейском, а также в северо-восточной части Селемджинского района. Поэтому на эти территории будут перевозить лесопожарную группировку из южных и центральных районов.

После этого губернатор по видеосвязи обратился к Андрею Ложечкину и спросил, согласен ли он с критикой зампреда. Глава Зейского района ответил: «Да, согласен».

«Тогда, Андрей Юрьевич, я вам рекомендую сегодня до конца дня написать заявление об отставке по собственному желанию и освободить это место для того, чтобы новая команда готовила район и мы больше таких проблем не имели», – заключил Александр Козлов.

Андрей Ложечкин по телефону рассказал, что предложение губернатора принял. Он также признался, что сам до последнего времени не знал о грядущих переменах. О том, какие дальше должны последовать процедуры и кто займет его кресло, Андрей Юрьевич сказать пока затрудняется.

Зейским районом Андрей Ложечкин руководил с сентября 2015 года. Его кандидатуру одобрили депутаты Зейского районного Совета народных депутатов. До этого несколько месяцев он был исполняющим обязанности главы, после того как полномочия главы Зейского района снял с себя Андрей Сухомесов.

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#политика

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Комментарии
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  • Baska

    Baska
    2 часа назад

    Нашли козла отпущения

  • OT

    OT
    2 часа назад

    Главное теперь не Козлов отвечает за пожароопасный пик. Опережающая подстраховка. Идет смена задниц в Кремле на задниц еще неплировавших сидячие места в Кремле. Вполне возможно, что и в регионах кто-то очко под сральники заменит..

  • ПИСЬМО

    ПИСЬМО
    2 часа назад

    зампреда правительства Алексея Венглинского назначить на эту должность. Превратили глав в мальчиков для битья. От перемены ФИО нечего не изменится, горела и будет гореть ежегодно. Умы, нашего населения надо менять, но это не возможно.

  • ООШШ

    ООШШ
    2 часа назад

    А что только Зейский район горел?Ну я думаю разобрались,кому больше помощи оказало амурское правительство при тушении пожаров,а кому меньше...

  • us.2017

    us.2017
    2 часа назад

    вчера власти приамурья придумали нововведение :

    выезжающие в КНР граждане России будут сдавать отпечатки пальцев на китайской стороне )))

    первый областной канал )))

    какое унижение )))

  • us.2017

    us.2017
    2 часа назад

    у него наверное есть семья ,дети ,чем он будет их кормить вот вопрос к Козлову

    (ему что доеба-ся не до кого )))

  • vertex

    vertex
    1 час назад

    ООШШ

    А что только Зейский район горел?Ну я думаю разобрались,кому больше помощи оказало амурское правительство при тушении пожаров,а кому меньше...



    А чего он свободненского кореша не снял?)))

  • Табуретка

    Табуретка
    1 час назад

    читайте внимательно. Претензии к главе из-за того, что от самоустранился от решения проблем на районном уровне. Простите меня, но если главе пофиг на свой район, то о чём может идти речь? У нас в Мазановском районе глава каждый день сам присутствовал при всех мероприятиях по тушению. Уверена, что не только у нас. Поэтому решение по отставке вполне справедливое.

  • Изнуренков

    Изнуренков
    1 час назад

    us.2017

    вчера власти приамурья придумали нововведение : выезжающие в КНР граждане России будут сдавать отпечатки пальцев на китайской стороне ))) первый областной канал ))) какое унижение )))



    Чё за бред? При чем здесь власти Приамурья, если отпечатки нужно сдавать на китайской стороне?

  • sinoptik

    sinoptik
    1 час назад

    Изнуренков
    us.2017

    вчера власти приамурья придумали нововведение : выезжающие в КНР граждане России будут сдавать отпечатки пальцев на китайской стороне ))) первый областной канал ))) какое унижение )))



    Чё за бред? При чем здесь власти Приамурья, если отпечатки нужно сдавать на китайской стороне?


    ну поныть-то надо. Как страшно жЫть в Мордоре))))

  • Братеев1

    Братеев1
    1 час назад

    от пусть Козлов и напишет заявление за то что не сберёг область

  • Братеев1

    Братеев1
    1 час назад

    главу района избирал народ а не губер

  • ООШШ

    ООШШ
    1 час назад

    А я считаю губернатора надо отстранить от занимаемой должности,допустить до введения ЧС,столько выгорело гектаров, за 4 месяца 2018 года площадь, пройденная лесными пожарами в области, в три раза превысила данные за весь 2017 год,это как такое возможно,при умелом руководстве? Скоро такими темпами,останемся без леса.

  • vertex

    vertex
    1 час назад

    ООШШ

    А я считаю губернатора надо отстранить от занимаемой должности,допустить до введения ЧС,столько выгорело гектаров, за 4 месяца 2018 года площадь, пройденная лесными пожарами в области, в три раза превысила данные за весь 2017 год,это как такое возможно,при умелом руководстве? Скоро такими темпами,останемся без леса.



    И Венглинского отстранить.

  • Братеев1

    Братеев1
    1 час назад

    что у главы техника пожарная в руках?это ж мчс-что за глупость прикрывать зад

  • Митричьь

    Митричьь
    1 час назад

    Ложечкина - на родину, в Райчихинск, мэром, что б вину искупить смог!!!

  • Пришлый

    Пришлый
    38 минут назад

    Братеев1

    что у главы техника пожарная в руках?это ж мчс-что за глупость прикрывать зад



    глава района должен установить ответственного за ликвидацию чс на подведомственной территории, а так как горели леса - то и ответственным по логике вещей должен быть главный лесник района. НО тогда автоматически ответственность за ликвидацию пожаров берет на себя область, чего она делать не хочет, назначая ответственными глав. Очень удобно получается, ответственность переложили, да еще и неугодных глав можно скидывать как захочется

  • Родился в СССР

    Родился в СССР
    35 минут назад

    Плохо когда в стаде баранов нет опытного пастуха.

  • us.2017

    us.2017
    34 минуты назад

    Изнуренков 57 минут назад

    us.2017

    вчера власти приамурья придумали нововведение : выезжающие в КНР граждане России будут сдавать отпечатки пальцев на китайской стороне ))) первый областной канал ))) какое унижение )))

    Чё за бред? При чем здесь власти Приамурья, если отпечатки нужно сдавать на китайской стороне?

    это новости первого областного канала ))

    тел.редакции 777201 ))))

  • Антоha-ha

    Антоha-ha
    32 минуты назад

    Табуретка, а с чего такая информация? И Ложечкин присутствовал и боролся! Нашли кого винить, бред

  • us.2017

    us.2017
    31 минута назад

    вспоминается армия ,как товарищ генерал дое-ся до столба )))

    оказывается что там нет надписи : не влезай убьет и череп ))

    какой дурак туда полезет )))

  • Чайка Вологотская

    Чайка Вологотская
    31 минута назад

    согласна с ООШШ рыба гниет с головы и если солдат не справился значит командир не правильно поставил задачу. Нашли крайнего главу района. Интересно президент страны уволит губернатора за то что область попала в ЧС

  • us.2017

    us.2017
    29 минут назад

    точно козла отпущения сделали )))

    чё то мы русские стали такими злыми ))

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