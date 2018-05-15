Глава Зейского района Андрей Ложечкин покидает свой пост

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Губернатор Амурской области предложил главе Зейского района Андрею Ложечкину покинуть свой пост. Кадровое решение принято по итогам прохождения пика пожароопасного сезона, сообщает пресс-служба губернатора.

Предложение главе было озвучено на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, которое проводил губернатор Александр Козлов.

Этому предшествовал доклад зампреда правительства Алексея Венглинского по работе районных штабов и КЧС при прохождении пожароопасного сезона. В докладе в негативном ключе был отмечен именно Зейский район.

«В целом работа районных штабов и районных комиссий по чрезвычайным ситуациям при прохождении пожароопасного сезона оценивается как удовлетворительная, несмотря на ряд имеющихся замечаний. Неудовлетворительно у нас была организована работа на уровне районного штаба только по Зейскому району. Руководство района фактически самоустранилось от принятия решений и руководства районным штабом. Последние выходные у нас районным штабом командовал просто начальник авиаотделения Амурской авиабазы. Для стабилизации природных пожаров на территорию Зейского района пришлось выдвигать должностных лиц из министерства лесного хозяйства и Амурской авиабазы», – озвучил Алексей Венглинский.

Затем прозвучало, что в дальнейшем Зейский район будет находиться в зоне риска, так как на северных территориях ожидается продолжение пожароопасного сезона. До 20-х чисел июня, помимо Зейского района, пожары возможны в Сковородинском, Тындинском, Зейском, а также в северо-восточной части Селемджинского района. Поэтому на эти территории будут перевозить лесопожарную группировку из южных и центральных районов.

После этого губернатор по видеосвязи обратился к Андрею Ложечкину и спросил, согласен ли он с критикой зампреда. Глава Зейского района ответил: «Да, согласен».

«Тогда, Андрей Юрьевич, я вам рекомендую сегодня до конца дня написать заявление об отставке по собственному желанию и освободить это место для того, чтобы новая команда готовила район и мы больше таких проблем не имели», – заключил Александр Козлов.

Андрей Ложечкин по телефону рассказал, что предложение губернатора принял. Он также признался, что сам до последнего времени не знал о грядущих переменах. О том, какие дальше должны последовать процедуры и кто займет его кресло, Андрей Юрьевич сказать пока затрудняется.

Зейским районом Андрей Ложечкин руководил с сентября 2015 года. Его кандидатуру одобрили депутаты Зейского районного Совета народных депутатов. До этого несколько месяцев он был исполняющим обязанности главы, после того как полномочия главы Зейского района снял с себя Андрей Сухомесов.