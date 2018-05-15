В Амурской области снят режим ЧС

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Губернатор Амурской области Александр Козлов провел заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. На заседании КЧС рассмотрели текущую пожарную обстановку и приняли решение отменить режим ЧС по области.

Сейчас на территории Приамурья обстановка полностью нормализовалась. Действующих пожаров нет.

Александр Козлов поблагодарил все службы, задействованные на тушении пожаров в непростой для Приамурья момент. Он подчеркнул важность поддержки со стороны МЧС и Рослесхоза.

«Благодаря слаженной совместной работе при самых неблагоприятных погодных условиях нам удалось сдержать ситуацию, не довести ее до критической. Самое главное – мы не загорелись изнутри, не допущено жертв. Кропотливая работа принесла свои плоды», – отметил Александр Козлов.

Решением губернатора и членов комиссии в Приамурье был снят режим ЧС.

При этом Александр Козлов подчеркнул, что расслабляться еще рано. Традиционно возгорания в лесах в северных территориях начинаются заметно позже – в конце мая-июне, и к этому также необходимо быть готовыми. Он обратил на это особое внимание глав северных муниципалитетов, сообщает пресс-служба областного правительства.

Пожароопасный сезон и особый противопожарный режим на всей территории Амурской области установили с 6 апреля, с 7 апреля – ввели режим ЧС в лесах регионального характера, с 26 апреля объявили режим ЧС.