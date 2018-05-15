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сегодня, 13:30 0

Дожди и усиление ветра: прогноз погоды в Приамурье на 16 мая

Дожди и усиление ветра: прогноз погоды в Приамурье на 16 мая
Фото: Rastishka.by

В Амурской области 16 мая ночью будет облачно с прояснением. В большинстве районов в ночные часы ожидаются дожди, местами по югу дожди будут сильными, возможны грозы. Днем ожидается переменная облачность, слабые дожди пройдут в отдельных районах.

Ветер ночью будет дуть с юго-востока, востока со скоростью 2-7 метров в секунду, его порывы достигнут 14 метров в секунду. Днем ветер выберет северо-восточное, северное направление и разгонится до 13-18 метров в секунду.

Температура по северу ночью составит плюс 3…8, местами около 0, по югу будет плюс 5…10. Днем столбики термометров остановятся на отметках 17…22 градуса выше нуля, по северу местами – плюс 10…15.

В Благовещенске 16 мая ночью будет облачно с прояснением, ожидается дождь. Днем в городе установится переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер подует с востока, северо-востока с порывами до 15 метров в секунду. Термометры ночью покажут около плюс 10, днем – плюс 20…22, сообщает Амурский гидрометцентр.

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