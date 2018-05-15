Амурчане смогут проверить репродуктивное здоровье

Фото: amurvisit.ru

26 мая Амурский областной кожно-венерологический диспансер проводит день открытых дверей. Все желающие смогут проверить репродуктивное здоровье, пройти обследование на возможные заболевания кожи, а также исключить визуальные формы рака.

Мероприятие пройдет под девизом «Мы заботимся о самом ценном». Амурчане от 18 до 45 лет смогут пройти обследование на возможные заболевания кожи и на основные инфекции, передаваемые половым путем. В акции задействованы врачи, имеющие высшую квалификационную категорию по специальности «дерматовенерология».

Осмотр будет проводиться в субботу, 26 мая, с 8:00 до 15:00 по адресу в Благовещенске: улица Новая, 41, на первом этаже.

Для удобства организована предварительная запись по телефону: 8-909-810-88-05. Звонки принимаются в рабочее время с 09:00 до 16:00, кроме субботы и воскресенья.

Все обратившиеся будут осмотрены на предмет возможных заболеваний кожи, в том числе для того, чтобы исключить визуальные формы рака.

Кроме того, желающим сделают анализ крови с целью диагностики инфекционных заболеваний передающихся половым путем: сифилиса и хламидиоза, вируса полового герпеса 2 типа. Также можно будет сдать анализ методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) для исключения гонорейной, хламидийной инфекций, микоплазмоза и уреаплазмоза, вируса папилломы человека 16-18 типов.