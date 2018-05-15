В Тынде от менингита умерла девушка

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В Тынде от бактериального менингита скончалась 26-летняя девушка. Диагноз пока предварительный. Проводится эпидемиологическое расследование.

По информации амурского минздрава, летальный случай у жительницы Тынды 1992 года рождения зарегистрирован 14 мая. В лечебное учреждение ее привезла скорая помощь 13 мая в 16:50. Во вторник утром больная скончалась. Смерть наступила в результате тяжелого течения заболевания, информирует пресс-служба регионального минздрава.

Предположительно, девушка умерла от бактериального менингита. Для постановки окончательного диагноза проводятся эпидемиологическое расследование и лабораторная диагностика. Других случаев заболевания менингитом в городе не выявлено.

Однако в связи с регистрацией заболевания проводится комплекс профилактических мероприятий среди контактных лиц. Установлено медицинское наблюдение, всем подлежащим назначено профилактическое лечение.

Министерство здравоохранения области призывает ни в коем случае не медлить с обращением за медицинской помощью при появлении первых признаков инфекционных заболеваний: озноб с повышением температуры до 39-40 градусов и выше, многократная рвота, сильные головные боли, появление сыпи. И не стоит отказываться от госпитализации, рекомендованной медицинскими работниками. Менингит опасен молниеносной формой протекания.

Результаты успешного лечения и благоприятного исхода заболевания будут зависеть от своевременной госпитализации и проведения диагностических процедур, говорится в сообщении ведомства.

Как сообщало Амур.инфо, в начале апреля в Благовещенске от менингита умер студент.