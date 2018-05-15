Благовещенцам расскажут о ВИЧ и СПИДе

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В Амурской области проходит всероссийская акция «Стоп ВИЧ/СПИД». Она стартовала 14 мая и продлится до 20 мая. В регионе пройдет ряд мероприятий, включая тестирование населения на ВИЧ и работу с молодежью. Акция приурочена ко Дню памяти людей, умерших от СПИДа.

Так, 19 мая в 17:00 у Триумфальной арки в Благовещенске состоится флешмоб. 18 мая в Белогорске и 20 мая в Благовещенске с 16:00 до 19:00 будет работать информационная площадка «ВИЧ знает о тебе все, а что ты знаешь о нем?». В областном центре площадка расположится по улице Краснофлотской между переулком Уралова и уулицей Богдана Хмельницкого.

В рамках информационной площадки планируется распространение профилактической полиграфической продукции (буклеты, листовки, календари); анкетирование на предмет информированности по вопросам ВИЧ/СПИДа; проведение индивидуального консультирования. К проведению акции будут привлечены волонтеры некоммерческих организаций, ориентированных на профилактику наркомании и ВИЧ-инфекции. Принять участие в ней могут все желающие.

«Амурская область является регионом с низким уровнем заболеваемости, при этом закономерности развития эпидпроцесса ВИЧ-инфекции в области идентичны по России в целом. Общее число случаев ВИЧ-инфекции, зарегистрированных на территории области с 1995 года и по состоянию на 1 апреля 2018 составило 1 164 человека. Для предупреждения распространения ВИЧ-инфекции необходимо проведение широкомасштабной, постоянной профилактической работы со здоровым населением, обращая внимание не только на молодежь, но и старшие возрастные группы. Сегодня надо объединять усилия, не забывая о том, что это не разовая акция, а долговременная, постоянная работа», – отметила главный внештатный эпидемиолог минздрава Амурской области, руководитель Амурского областного центра по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями Наталья Липская.

Информационные материалы по вопросам ВИЧ/СПИДа размещены на официальном сайте ГАУЗ АО «Амурский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями». Также в регионе работают телефоны горячей линии по вопросам ВИЧ/СПИДа: 440-037; 8-924-441-92-04.

День памяти людей, умерших от СПИДа, отмечается по инициативе Всемирной организации здравоохранения ежегодно в третье воскресенье мая во всем мире. В 2018 году эта дата приходится на 20 мая.

По данным ВОЗ, более 43 миллионов людей в мире инфицированы ВИЧ. Каждый день в мире регистрируется 14-15 тысяч случаев инфицирования. Большинство ВИЧ-инфицированных – молодые люди в возрасте до 35 лет. За все время регистрации эпидемии умерли от СПИДа около 40 миллионов человек. Несмотря на предпринимаемые усилия, развитие эпидемии продолжается.

Эпидемиологическая ситуация по ВИЧ-инфекции в Российской Федерации продолжает ухудшаться. По состоянию на 31 декабря 2017 года, среди граждан России было зарегистрировано 1 220 659 человек с ВИЧ-инфекцией, 276 660 человека с ВИЧ/СПИДом умерли по разным причинам.