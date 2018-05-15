Для «АмурЭкспоФорума–2018» изготовлены памятные почтовые открытки

Амурский филиал «Почты России» подготовил памятные открытки к международной выставке-форуму «АмурЭкспоФорум–2018». Эксклюзивные почтовые карточки с памятным штемпелем все желающие смогут бесплатно отправить в любую точку России и даже за границу.

Специальный почтовый ящик для отправки открыток будет установлен в Общественно-культурном центре, который является традиционной площадкой для проведения мероприятия. Открытки гости и участники форума смогут отправить в течение трех дней – с 18 по 20 мая.

На специальном стенде «Почты России» все желающие смогут приобрести брендированную и филателистическую продукцию. В том числе здесь будут представлены марки, посвященные командам-участницам чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России, которые сейчас пользуются большой популярностью у филателистов, сообщает пресс-служба областного филиала «Почты России».

Как сообщало ИА «Амур.инфо», Российско-Китайская выставка приграничных городов пройдет в этом году с 18 по 24 мая. Откроется она в Благовещенске «АмурЭкспоФорумом» (18-20 мая) и завершится в городе Хэйхэ Международной торгово-экономической ярмаркой (22-24 мая).

В программе «АмурЭкспоФорума–2018» запланированы Форум приграничных городов России и Китая, встречи организаций Амурской области и провинции Хэйлунцзян, рабочая встреча по вопросам поддержки экспорта при участии «Российского экспортного центра» и конкурс «Медаль АмурЭкспоФорума–2018». Также готовятся Коллегия министерства экономического развития Амурской области с представителями Минэкономразвития Российской Федерации и вторая Амурская инновационная выставка. Сквозной темой всех мероприятий станут стимулирование привлечения инвестиций в экономику Приамурья, поддержка экспорта и развитие приграничного сотрудничества. 19 мая состоится благотворительный марафон «Крылья».