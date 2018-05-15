Спустя 16 лет в Благовещенске вновь обследуют мост через Зею
Предпроектным обследованием автомобильного моста через Зею займется челябинская компания из Магниторгорска Челябинской области. Последнее обследование сооружения проводилось 16 лет назад. Хотя по нормативу инспектировать строение необходимо один раз в 10 лет.
На обследование из городского бюджета будет затрачено в 7 раз меньше средств, чем было запланировано. При объявлении аукциона на эти цели из муниципального кошелька было выделено более 7,5 миллиона рублей. Челябинская компания предложила чуть более миллиона.
Наименьшую цену – до миллиона рублей – предложили два участника из Воронежской области. Но члены аукционной комиссии решили, что их заявки не соответствовали требованиям документации об электронном аукционе. Также свои услуги предлагали специализированные организации из Хабаровска и Москвы.
Из тех фирм, чьи заявки соответствовали всем требованиям, наименьшую цену предложило ООО «Архитектурно-строительная компания» из Магнитогорска Челябинской области. С ней и должны заключить муниципальный контракт на сумму 1 060 000 рублей.
В контракте прописано, что проверить мост компания-победитель должна до 31 августа 2018 года. По результатам предпроектного обследования магнитогорская компания должна выдать заключение о техническом состоянии мостового сооружения.
Последняя инспекция моста через Зею проводилась в 2002 году, информирует городская администрация. Тогда как в соответствии с методическими рекомендациями Росавтодора обследовать мостовые сооружения необходимо один раз в 10 лет. 16 лет назад обследованием сооружения через реку Зею занималась ООО «Оферта». Сколько тогда на это было затрачено средств, – такой информации у мэрии нет.
По результатам проверки 16-летней давности мост не был признан аварийным.
В администрации сообщают, что автомобильную дорогу сооружения ежегодно обследует межведомственная комиссия, так же как и остальные автомобильные дороги общего пользования местного значения. Кроме того, по сообщению администрации регулярно проводится текущее содержание моста. В 2016 году был выполнен ремонт дорожного покрытия. Работы проводились за счет средств городского и областного бюджетов.
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