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сегодня, 10:12 3

В Зейском районе с утра возобновили поиски пропавшего пожарного

В Зейском районе с утра возобновили поиски пропавшего пожарного
Фото: gazeta-bam.ru

В 7:00 15 мая в Зейском районе возобновились поиски десантника-пожарного из Марий Эл. Они были приостановлены накануне в связи с наступлением темноты. Поиски ведут: 47 человек из Авиалесоохраны Республики Марий Эл, 7 человек из Амурского центра ГЗ и ПБ и группы кинологов МЧС (3 человека, 3 собаки-лабрадора, 1 единица техники), сообщает Амурский центр ГЗ и ПБ.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», десантник-пожарный прибыл в Амурскую область из города Йошкар-Ола Республики Марий Эл для помощи в тушении лесных пожаров. Он исчез около поселка Снежногорск Зейского района вечером 10 мая.

В ходе поисков был найден обрывок спецодежды с надписью на нем. Возможно, это послание оставил пропавший.

«Обследуя местность в районе ЛЭП, обнаружили следы босых ног, идущие в северо-восточном направлении и обратно. При движении по следу был найден кусок ткани от штанов спецодежды с надписью углем: "Прости меня, доченька"», – сообщал инстаграм-паблик «Мобильный репортер».

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#происшествия

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Комментарии
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  • andeks2017

    andeks2017
    11 минут назад

    Пять дней голый и без обуви мужик при минусовой ночной температуре...искать уже некого. Сколько денег сейчас вбухают на вертолет. Наивные надежды, что он еще жив! Чудес не бывает. Реально нужно смотреть на происшедшее.Тем более у него подобные эпизоды уже были дома.Выпил и понеслось.

  • батарейка

    батарейка
    2 минуты назад

    А дочь то у него есть? Может и записка не от него а тут смакуется всяко

  • батарейка

    батарейка
    2 минуты назад

    А дочь то у него есть? Может и записка не от него а тут смакуется всяко

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