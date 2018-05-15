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Победители амурского чемпионата по дворовому футболу поедут на ЧМ–2018

Победители амурского чемпионата по дворовому футболу поедут на ЧМ–2018
Фото: amurobl.ru

В Амурской области стартовал областной чемпионат по дворовому футболу. Победители, которые определятся в начале июня, поедут на грядущий чемпионат мира по футболу.

Отборочные игры пройдут во всех районах области. Для участия приглашаются команды из 7 игроков 2005-2006 годов рождения. Финальные игры областного чемпионата пройдут на стадионе «Амур» с 31 мая по 3 июня. Команда, которая станет победителем, поедет на матч ЧМ-2018 между сборными Франции и Австралии. Он состоится 16 июня в Казани.

Билеты на игру победителям 3 июня вручит губернатор, который выступил инициатором турнира, сообщает пресс-служба губернатора.

«Профессиональный футбол начинается и в обычных дворах. Кто знает, может, на наших школьных и дворовых стадионах сейчас гоняют мяч будущие звезды футбола с мировым именем. И именно в спортивной борьбе особенно ярко проявляется настоящий талант. Поэтому такие соревнования особенно важны. А посетить масштабное футбольное событие, уверен, мечтает каждый мальчишка, который любит футбол», – отметил Александр Козлов.

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#губернатор #областная власть #спорт

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