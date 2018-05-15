В Амурской области планируют снять режим ЧС, связанный с лесными пожарами

Фото: пресс-служба федеральной лесоохраны

В Амурской области лесопожарным силам удалось обеспечить ликвидацию 11 последних пожаров на землях лесного фонда, площадь которых превышает 43 тысячи гектаров. Значительную помощь в борьбе с огнем оказала группировка парашютистов-десантников федеральной авиалесоохраны. В области готовятся к снятию режима ЧС.

На тушении пожаров было задействовано 525 человек, 54 единицы техники, в том числе три воздушных судна (2 вертолета и 1 самолет), которые работали на пожарах и патрулировали районы.

С учетом стабилизации лесопожарной обстановки спасатели МЧС России по Хабаровскому краю убыли из Амурской области. К месту базирования вылетел самолет ИЛ-76. В настоящее время рассматривается вопрос о возвращении в места постоянной дислокации всей группировки федерального резерва, за исключением, той которая дислоцируется в городе Свободном – группировка будет находиться в режиме ожидания.

В Приамурье ликвидировано 12 природных пожаров на общей площади 43 851 гектар. Из них – 4 пожара в Зейском районе на площади 36 461 гектар, 2 пожара в Магдагачинском районе на площади 195 гектаров, 2 пожара в Селемджинском районе на площади 127 гектаров, 1 пожар в Шимановском районе на площади 125 гектаров, 3 пожара в Мазановском районе на площади 6 943 гектара.

В связи со стабилизацией лесопожарной обстановки в ближайшее время будет рассмотрен вопрос о снятии ЧС на территории Амурской области, сообщает Амурский центр ГЗ и ПБ.

На всей территории Амурской области с 6 апреля открыт пожароопасный сезон и установлен особый противопожарный режим, с 7 апреля – введен режим ЧС в лесах регионального характера, с 26 апреля объявлен режим ЧС.